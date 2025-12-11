Кинофестивалът "Сънданс" представя 90 игрални филма за последното си издание в Юта

Програмата на фестивала "Сънданс" - голямото честване на независимото кино, среща филмови звезди с обещаващи режисьори от цял свят, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Предстоящото издание на "Сънданс" ще се проведе от 22 януари до 1 февруари 2026 г. и ще бъде първото след смъртта на легендарния актьор, режисьор и съосновател на фестивала Робърт Редфорд. Той почина през септември на 89-годишна възраст.

На кинофестивала ще бъдат представени 90 филма, почти всички от които ще имат своите световни премиери. Над 40 процента от предложенията са дебютни филми за своите режисьори, посочват организаторите.

Това ще бъде последното издание на "Сънданс" в Парк сити, Юта. През 2027 г. фестивалът ще се премести в Болдър, в съседния щат Колорадо.

Сред звездите на "Сънданс" ще бъде британската поп певица и авторка на песни Чарли Екс Си Екс, която участва в три филма.

Програмата на фестивала включва документални ленти за баскетболистката Бритни Грайнър, Нелсън Мандела, Салман Рушди, Кортни Лав и Били Джийн Кинг.

На "Сънданс" ще бъдат показани филми с участието на звезди като Натали Портман, Джена Ортега, Сет Роугън, Чанинг Тейтъм, Даниъл Брукс, Оливия Колман, Давайн Джой Рандолф, Александър Скарсгард и Итън Хоук.

Американската актриса Оливия Уайлд режисира първия си игрален филм след "Не се тревожи, скъпа" (2022), озаглавен "Поканата" (The Invite).

Режисьорът Джъд Апатоу разказва за пътя на комедийната звезда Мария Бамфорд към психичното здраве, докато Грег Араки се завръща в Парк сити с реставрирана версия на драмата си от 2004 г. "Тайнствена кожа" и с нов филм.

По думите на организаторите следващото издание на "Сънданс" предлага "всеобхватна, еклектична и смела програма".

Тази година селекцията включва няколко вълнуващи комедии. Кати Ян е режисьор и съавтор на сценария на "Галеристката" - сатиричен поглед към света на изкуството с опит да се продаде труп на изложението "Арт Базел - Маями". Черната комедия разчита на впечатляващ актьорски състав, който включва Натали Портман, Джена Ортега, Чарли Екс Си Екс, Стърлинг К. Браун и Зак Галифианакис.

Програмната директорка Ким Ютани смята, че филмът Wicker с Оливия Колман и Александър Скарсгард за жена, която моли кошничар да й изплете съпруг, ще се хареса много на публиката.

На кинофестивала "Сънданс" ще бъдат показани и някои ексцентрични, хумористични документални филми, включително Joybubbles и The History of Concrete на Джон Уилсън.

Фестивалът е известен с документалната си програма, много от филмите от която са били номинирани и са печелили "Оскар".

"Като цяло имаме програма, която се занимава със света такъв, какъвто е в момента. Тези документални филми много добре отразяват сложността на световните проблеми", казват организаторите.

Изкуственият интелект и тестовете върху животни са сред темите, които тези продукции се опитват да разнищят.

Както и през миналите години, филмите, включени в конкурсната програма на кинофестивала "Сънданс", ще могат да бъдат гледани и онлайн.