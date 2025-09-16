Отиде си един от лъвовете, написа актрисата Мерил Стрийп по повод кончината на Робърт Редфорд

site.btaОтиде си един от лъвовете, написа актрисата Мерил Стрийп по повод кончината на Робърт Редфорд
Актрисата Мерил Стрийп си спомня за своя колега от „Извън Африка“ Робърт Редфорд, който почина днес, с трогателното „един от лъвовете си отиде“. В изявление, разпространено от нейният публицист и цитирано от АФП, тя добавя: „Почивай в мир, мой скъпи приятелю“. Стрийп и Редфорд работят по филма с режисьор Сидни Полък през 1985 г. Лентата печели множество награди, включително и за най-добър филм.
Джейн Фонда, която е споделяла киноекрана с Редфорд нееднократно, го описва като „прекрасен човек във всяко отношение“, пише Би Би Си. „Ударът беше тежък тази сутрин, когато прочетох, че Боб си е отишъл. Не мога да спра да плача“, казва тя, цитирана от АФП.
„Той означаваше много за мен и бе прекрасен човек във всяко отношение. Той се застъпваше за Америка, за който ние трябва да продължим да се борим“, допълва Фонда. Двамата имат дългогодишно приятелство, след като играят заедно в различни филми, включително в дебюта на големия екран на Редфорд през 1969 г., когато получава малка роля в Tall Story. Фонда е признавала и преди, че се е влюбвала всеки път в него, когато са работели заедно.
Бившият държавен секретар и кандидат за президент на САЩ Хилари Клинтън описва Робърт Редфорд като „истинска американска икона“.
В социалната мрежа „Екс“ тя написа: „Винаги съм се възхищавала на Робърт Редфорд, не само заради легендарната му кариера като актьор и режисьор, но и за това, което последва. Той отстояваше прогресивни ценности като опазването на околната среда и достъпа до изкуството, като същевременно създаваше възможности за нови поколения от активисти и режисьори“.
Американският писател Стивън Кинг описва Редфорд като „част от един нов и вълнуващ Холивуд през 70-те и 80-те“. „Трудно е да се повярва, че той беше на 89“, добавя Кинг.
„Имаше години, в които никой не беше по-добър от Робърт Редфорд“, каза американският президент Доналд Тръмп, след като научи за кончината на актьора, преди да се отправи на посещение във Великобритания. „Имаше период, в който той беше най-популярният. Мислех, че е велик“, добави президентът, цитиран от Би Би Си.
