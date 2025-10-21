Индонезия ще освободи двама британци, осъдени за трафик на наркотици

Индонезия, където над 90 чужденци са осъдени на смърт за трафик на наркотици, днес обяви предстоящото освобождаване на двама британски граждани, които бяха осъдени на над десет години затвор за наркотрафик, предаде Франс прес.

Страната има едни от най-строгите закони в света срещу разпространението на наркотици, но миналата година освободи няколко затворници, включително французина Серж Атлауи и последните петима членове на мрежа за наркотрафик, известна като "Девятката от Бали" (Bali Nine).

Индонезийското правителство подписа споразумение, позволяващо репатрирането на двамата британски граждани, съобщи индонезийският министър на правосъдието и правата на човека Юсрил Махендра.

Те ще бъдат предадени "незабавно", след уточняването на техническите аспекти на този процес, съобщи представител на правителството пред АФП.

Британското министерство на външните работи заяви, че "оказва подкрепа на британските граждани, задържани в Индонезия" и работи с индонезийските власти, "за да обсъди връщането им във Великобритания".

Двамата граждани са Линдзи Сандифорд – над 60-годишна жена, осъдена на смърт за трафик на наркотици, и Шахаб Шахабади – 35-годишен мъж.

"Споразумяхме се да прехвърлим затворниците във Великобритания. Споразумението е подписано", каза на пресконференция в Джакарта Юсрил.

И двамата имат сериозни здравословни проблеми, добави той.

Сандифорд "беше прегледана от наши лекари, както и от лекаря на британското консулство в Бали, и те установиха, че тя е тежко болна", а Шахабади страда "от различни болести, включително психическо разстройство".

Шестдесет и девет годишната Сандифорд беше осъдена на смърт през 2013 г. за трафик на наркотици. При пристигането си на остров Бали година по-рано, митническите служители откриха кокаин на стойност 2,14 млн. долара в двойно дъно в куфара ѝ.