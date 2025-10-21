Подробно търсене

Французинът Виктор Уембаняма смята, че Сан Антонио Спърс е достатъчно добър, за да стигне до плейофите в НБА

Кремена Младенова
Французинът Виктор Уембаняма смята, че Сан Антонио Спърс е достатъчно добър, за да стигне до плейофите в НБА
Французинът Виктор Уембаняма смята, че Сан Антонио Спърс е достатъчно добър, за да стигне до плейофите в НБА
снимка: AP Photo/Jed Jacobsohn, File
Маями,  
21.10.2025 20:09
 (БТА)

Френският баскетболист Виктор Уембаняма вече мисли за нови висоти. Той е отново здрав, след като дълбока венозна тромбоза доведе до преждевременно прекратяване на миналия сезон за него.

Сега Уембаняма започва третата си година със Сан Антонио Спърс, който ще гостува на Далас Маверикс в първия си мач за новата състезателна година в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Французинът знае, че конкуренцията в Западната конференция ще бъде голяма, но така или иначе иска място в плейофите и смята, че Спърс са достатъчно добри, за да стигнат до там.

"Очаквам това с голямо нетърпение", каза 21-годишният баскетболист, цитиран от агенция АП и продължи:

"Това определено е следващата стъпка за много от нас. Аз и моите съотборници сме вперили поглед в тази цел."

Виктор Уембаняма се надява Спърс да завършат редовния сезон в НБА с гарантирано място в плейофите и да не се налага да минават през плей-ин турнира.

"Успехът би бил да се стигне до плейофите, а не до плей-ин", заяви още той.

/КМ/

Свързани новини

21.10.2025 18:47

Рекорден брой чуждестранни играчи започват новия сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада

Новият сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада ще бъде открит тази нощ с двубоя между шампиона Оклахома Сити Тъндър и Хюстън Рокест, а новата кампания в най-силния баскетболен шампионат в света ще започне с рекорден брой чуждестранни играчи
14.10.2025 11:44

Виктор Уембаняма и Сан Антонио Спърс започнаха с победа предсезонните си мачове в НБА

Сан Антонио Спърс започна с победа предсезонните си мачове в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като надигра Индиана Пейсърс със 124:108, а в игра за Спърс се завърна суперзвездата Виктор Уембаняма
15.07.2025 09:26

Френският баскетболист Виктор Уембаняма е получил медицинско разрешение и ще се включи в тренировъчния лагер на Сан Антонио Спърс

Френският национал Виктор Уембаняма е получил медицинско разрешение и ще се завърне на игрището за новия сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), съобщи самият той за "Екип". Звездата на Сан Антонио Спърс пропусна значителна

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:00 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация