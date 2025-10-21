Французинът Виктор Уембаняма смята, че Сан Антонио Спърс е достатъчно добър, за да стигне до плейофите в НБА

Френският баскетболист Виктор Уембаняма вече мисли за нови висоти. Той е отново здрав, след като дълбока венозна тромбоза доведе до преждевременно прекратяване на миналия сезон за него.

Сега Уембаняма започва третата си година със Сан Антонио Спърс, който ще гостува на Далас Маверикс в първия си мач за новата състезателна година в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Французинът знае, че конкуренцията в Западната конференция ще бъде голяма, но така или иначе иска място в плейофите и смята, че Спърс са достатъчно добри, за да стигнат до там.

"Очаквам това с голямо нетърпение", каза 21-годишният баскетболист, цитиран от агенция АП и продължи:

"Това определено е следващата стъпка за много от нас. Аз и моите съотборници сме вперили поглед в тази цел."

Виктор Уембаняма се надява Спърс да завършат редовния сезон в НБА с гарантирано място в плейофите и да не се налага да минават през плей-ин турнира.

"Успехът би бил да се стигне до плейофите, а не до плей-ин", заяви още той.