ЕФЕ: Стотици жени от коренното население протестираха в Бразилия срещу насилието, основано на пола

Стотици жени от коренното население протестираха в Бразилия за четвърта поредна година срещу насилието, основано на пола, и за по-добър достъп до услуги за репродуктивно здраве, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Касика Шипая, национален секретар на бразилското правителство за поясняване и насърчаване на правата на коренното население, заяви, че случаите на фемицид са се увеличили до абсурдни нива.

„Насилието срещу жените се е влошило в териториите на коренното население в цяла Бразилия, не само в тези, в които има незаконен добив“, каза Шипая, родом от щата Пара в района на Амазонка.

Освен това, след одобрението на правителството за създаване три нови резервата за коренно население, протестиращите поискаха по-бърз напредък в определянето на границите на земите, за да се подобри сигурността.

„Определянето е гаранция за нашия живот, нашето съществуване и нашата сигурност“, подчерта Шипая и посочи ползите, които това носи за опазването на природата, тъй като земите на коренното население обикновено регистрират по-ниски нива на обезлесяване от останалите.

Демонстрацията беше белязана и от критики към законопроект, който намалява изискванията за разрешителни за строителни работи, и който, според коренното население и природозащитниците, представлява сериозен удар по усилията за борба с обезлесяването и изменението на климата.

Протестиращите поискаха от бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва да наложи вето върху законопроекта, одобрен през юли в Националния конгрес (бразилският парламент) с подкрепата на представители на селскостопанския сектор.

В дните преди протеста над 5000 жени от коренното население, принадлежащи към над 100 етнически групи, се събраха на национална конференция, която завърши с публикуването на документ, съдържащ поредица от предложения, адресирани до правителството.

Мерките включват по-голямо участие на жените в управлението на фондовете и процесите на вземане на решения, както и създаването на мрежа от центрове за помощ на жени от коренното население, включително приюти за жертви на насилие, основано на пола.

Освен това, документът призовава да бъдат оценени традиционните практики при акушерство, наред с официалното признаване на акушерките и други специалисти по здравеопазване от коренното население.

