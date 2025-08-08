Подробно търсене

Най-малко 21 души загинаха в Кения, след като автобус, превозващ хора, връщащи се от погребение, се преобърна и падна в канавка

Симеон Томов
Хора на мястото на инцидента край град Кисуму в Кения, където автобус, превозващ хора, връщащи се от погребение, се преобърна в канавка (08.08.2025 г.). Снимка: АП/ Brian Ongoro
Найроби ,  
08.08.2025 22:19
 (БТА)

Най-малко 21 души загинаха, след като автобус, превозващ хора, връщащи се от погребение в югозападната част на Кения, се е преобърнал и паднал в канавка, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на полицията. 

Автобусът е пътувал от град Какамега към град Кисуму, където е станала катастрофата. 

Шофьорът загубил контрол над превозното средство, докато се приближавал с висока скорост към кръгово кръстовище и автобусът се е преобърнал, заяви Питър Мейна, регионален служител по контрол на движението в провинция Ниянза, където се намира Кисуму. 

Сред загиналите са 10 жени, 10 мъже и момиче на 10-годишна възраст, добави той. 

Пътните инциденти не са рядкост в Кения, както и в по-широкия регион на Източна Африка, където пътищата често са тесни и в лошо състояние. Полицията често обвинява за пътните инциденти шофьорите, които карат с превишена скорост. 

В последните дни в Кения имаше няколко транспортни инцидента. Вчера най-малко шестима души загинаха, а двама бяха ранени, след като малък самолет, използван за превоз на пациенти, се разби в гъсто населен квартал на столицата Найроби, съобщиха медицинската благотворителна организация, която използва машината и местни представители, отбелязва Ройтерс. Няколко часа по-късно влак и автобус се блъснаха в град Найваша в Централна Кения, като според местните медии при инцидента са загинали девет души. Жертвите са били работници, които са отивали на работа, когато автобусът се е блъснал в железопътен прелез, съобщи полицията. 

/ГГ/

