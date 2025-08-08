Тазгодишното издание на летния фестивал "Опера на площада" завърши с изпълнение на Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен. Тази вечер пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ прозвуча и „Ода на радостта", по стихове на Фридрих Шилер, написани преди 240 години.

Симфония №9 беше изпълнена под диригентсвото на маестро Даниел Орен, с участието на солистите Джесика Прат, Виолета Радомирска, Грегъри Кунде и Александър Виноградов. Тяхното участие беше съпроводено от оркестъра на Софийската опера и балет и двата хорови колектива на Софийската и Старозагорската опера.

В края на изпълнението, на сцената бяха поднесени поздравителни кошници с цветя от името на Българската банка за развитие, Софийската опера и балет и Държавна опера - Стара Загора.

По време на фестивала беше представена музикалната поема „Рилският пустинник“ по текст на Тихомир Павлов и музика на отец Кирил Попов. Представленията на 11, 12 и 13 юли бяха посветени на 1160 години от покръстването на българския народ.

Публиката гледа на площада пред "Александър Невски" и девет спектакъла на мюзикъла „Клетниците“ от Ален Бублил и Клод-Мишел Шьонберг, които се представят по договор с Music Theatre International (Europe) Ltd и Cameron Mackintosh LTD. С тази постановка бяха отбелязани 140 години от смъртта на Виктор Юго – една от големите фигури на френската и световната литература. „Клетниците“, един от най-играните мюзикъли в света, ще бъде изпълнен в режисьорската концепция на Пламен Карталов. В главните роли влязоха Владимир Михайлов, Орлин Павлов, Атанас Сребрев, Весела Делчева, Вениамин Димитров, Деница Караславова.