Подробно търсене

Тазгодишното издание на летния фестивал "Опера на площада" завърши с изпълнение на Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен

Емануел Смърков
Тазгодишното издание на летния фестивал "Опера на площада" завърши с изпълнение на Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен
Тазгодишното издание на летния фестивал "Опера на площада" завърши с изпълнение на Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
София,  
08.08.2025 23:17
 (БТА)

Тазгодишното издание на летния фестивал "Опера на площада" завърши с изпълнение на Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен. Тази вечер пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ прозвуча и „Ода на радостта", по стихове на Фридрих Шилер, написани преди 240 години.

Симфония №9 беше изпълнена под диригентсвото на маестро Даниел Орен, с участието на солистите Джесика Прат, Виолета Радомирска, Грегъри Кунде и Александър Виноградов. Тяхното участие беше съпроводено от оркестъра на Софийската опера и балет и двата хорови колектива на Софийската и Старозагорската опера.

В края на изпълнението, на сцената бяха поднесени поздравителни кошници с цветя от името на Българската банка за развитие, Софийската опера и балет и Държавна опера - Стара Загора.

По време на фестивала беше представена музикалната поема „Рилският пустинник“ по текст на Тихомир Павлов и музика на отец Кирил Попов. Представленията на 11, 12 и 13 юли бяха посветени на 1160 години от покръстването на българския народ.

Публиката гледа на площада пред "Александър Невски" и девет спектакъла на мюзикъла „Клетниците“ от Ален Бублил и Клод-Мишел Шьонберг, които се представят по договор с Music Theatre International (Europe) Ltd и Cameron Mackintosh LTD. С тази постановка бяха отбелязани 140 години от смъртта на Виктор Юго – една от големите фигури на френската и световната литература. „Клетниците“, един от най-играните мюзикъли в света, ще бъде изпълнен в режисьорската концепция на Пламен Карталов. В главните роли влязоха Владимир Михайлов, Орлин Павлов, Атанас Сребрев, Весела Делчева, Вениамин Димитров, Деница Караславова.

/ВД/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

24.07.2025 19:53

Влади Михайлов за „Клетниците“: Тази творба днес е по-актуална от всякога

Тази творба днес е по-актуална от всякога, казва пред БТА певецът Владимир Михайлов, в ролята на Жан Валжан, в мюзикъла „Клетниците“ на Софийската опера и балет. Творбата на Ален Бублил и Клод-Мишел Шьонберг се играе от 24 юли до 2 август на сцена пред храма „Св. Александър Невски“.
07.07.2025 14:39

Добрин Досев за участието си в „Рилският пустинник“: Страх ме е да изрека, че тази роля е мисия, но със сигурност отговорността е голяма

Страх ме е да изрека, че тази роля е мисия, но със сигурност казвам, че е огромна отговорност да пресъздадеш образа на един от най-големите ни светци, казва пред БТА актьорът Добрин Досев. На 11, 12 и 13 юли той влиза за първи път в ролята на св. Иван Рилски в музикалната поема „Рилският пустинник“, която Софийската опера и балет поставя на площада пред храма „Св. Александър Невски".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:21 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация