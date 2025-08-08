Подробно търсене

Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен ще бъде изпълнена на площада пред храм-паметника „Св. Александър Невски“

София,  
08.08.2025 07:45
 (БТА)

Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен ще бъде изпълнена на площада пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ тази вечер, съобщават от Софийската опера и балет. 

С изпълнението на творбата ще завърши тазгодишното издание на летния фестивал "Опера на площада".

Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен ще прозвучи под диригентската палка на маестро Даниел Орен, с участието на солистите Джесика Прат, Виолета Радомирска, Грегъри Кунде и Александър Виноградов, „Ода на радостта“ ще оживи площада като симфония на надеждата. На сцената ще бъдат оркестърът на Софийската опера и двата хорови колектива на Софийската и Старозагорската опера.

На площада пред храм-паметника "Александър Невски" ще бъде изпълнена и "Ода на радостта", която е написана преди 240 години от Фридрих Шилер. 

Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен заедно с „Ода на радостта“ е музикално послание за обединение, човечност и надежда – зов, който надхвърля сцената и времето, казват от Софийската опера.

По време на фестивала беше представена музикалната поема „Рилският пустинник“ по текст на Тихомир Павлов и музика на отец Кирил Попов. Представленията на 11, 12 и 13 юли бяха посветени на 1160 години от покръстването на българския народ.

Публиката гледа на площада пред "Александър Невски" и девет спектакъла на мюзикъла „Клетниците“ от Ален Бублил и Клод-Мишел Шьонберг, които се представят по договор с Music Theatre International (Europe) Ltd и Cameron Mackintosh LTD. С тази постановка бяха отбелязани 140 години от смъртта на Виктор Юго – една от големите фигури на френската и световната литература. „Клетниците“, един от най-играните мюзикъли в света, ще бъде изпълнен в режисьорската концепция на Пламен Карталов. В главните роли влязоха Владимир Михайлов, Орлин Павлов, Атанас Сребрев, Весела Делчева, Вениамин Димитров, Деница Караславова.

/ДД

 

Репортер – Даниел Димитров
Оператор – Борислав Бориславов
Монтаж – Абигейл Илиева

/ТС/

