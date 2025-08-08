Нападателят Кайл Клифърд се отказва след 13 сезона в НХЛ, получава пост в Торонто Мейпъл Лийфс

Нападателят ветеран Кайл Клифърд обяви отказването си от спорта след 13 сезона в Националната хокейна лига, предаде Ройтерс.

Той обаче няма да спре със спорта, след като ще получи пост в клуба си Торонто Мейпъл Лийфс, като ще се заминава с развитието на играчите.

Той е печелил два пъти Купа "Стенли" в Лос Анджелис, като има 144 точки (66 гола, 78 асистенции), както и 905 наказателни минути в 753 мача през кариерата си с Лос Анджелис Кингс, Торонто Мейпъл Лийфс и Сейнт Луис Блус. Той бе избран от Лос Анджелис във втория кръг на драфта през 2009.