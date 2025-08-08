"Световната сцена" на „Банско джаз фестивал“ посрещна тази вечер Мелтем Еге и нейния квартет, в който влизат известни имена на турската джаз сцена – Озан Муслуоглу, Йондер Фокан и Серкан Алагьок.

На сцената на фестивала турският квартет представи авторска музика от албума им от 2011 г., както и от най-новия албум на Еге, който излиза само преди три месеца.

Има турски влияния, но не такива, каквито можете очаквате да чуете, каза малко преди да излязат на сцената на пресконференция Мелтем Еге. Една от изненадите за публиката беше суинг на турски език. „Трябва да ви кажа, че суингът не се получава толкова лесно на турски, без да се губи нищо от спецификата на езика“, каза още Еге. Въпреки трудността обаче, джаз певицата успява да вплете по красив начин музика и език.

Мелтем Еге се среща с Йондер Фокан през 2006 г., когато Фокан прави конкурс за млади изпълнители към своя джаз клуб. Еге печели този конкурс, а оттам и финансиране за участие в конкурси във Финладия и Литва, където също печели първи награди.

Аз бях много щастлив, че турска певица успява да впечатли журито, каза пред журналисти Фокан, който е сред популярните и утвърдени имена на турската джаз сцена.

Наред с музикалната си кариера, Еге е и преподавател в Калифорнийския институт по изкуствата в САЩ. За работата с млади хора каза и за приемствеността между различни поколения в джаза каза, че това е стил, който има нужда от младите, тя принадлежи на днешния ден, а всяко ново поколение идва с нещо, което да допринесе. По този начин, когато се събере знанието на миналото и тези нови идеи, музиката продължава да бъде актуална, допълни Еге.

Не ние помагаме на младите музиканти, а всъщност взаимно извличаме полза от музикалното си взаимодействие, допълни Фокан.

"Световна сцена" е най-новият проект на „Банско джаз фестивал“, организиран от Община Банско и Асоциация „Фестивалите в България“. Всяка фестивална вечер от 19:00 часа на сцената в градския парк на Банско излизат музиканти от различни краища на света.

БТА е медиен партньор на "Банско джаз фестивал".