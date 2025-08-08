НАН: Нигерийското президентство защити политиката си и призова критиките срещу него да се основават на факти

Федералното правителство на Нигерия потвърждава ангажимента си към икономическата стабилност и продоволствената сигурност чрез стратегическите политики, водени от президента Бола Тинубу, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Правителството уверява гражданите, че тези инициативи вече водят до резултати с ясен фокус върху подобряването на положението на обикновения нигериец.

Специалният съветник на президента за медиите и обществените комуникации Сънди Даре заяви това в прессъобщение, озаглавено „Критиката изисква движен от фактите наратив“.

Той определи скорошна статия на вестник „Дейли Тръст“ като преувеличена и небалансирана в изобразяването на положението с продоволствената сигурност на Нигерия и нейното икономическо положение.

Даре призна, че има икономически затруднения, но предупреди да не се правят прибързани заключения, които да тълкуват погрешно ситуацията в страната.

„Скорошната статия на „Дейли Тръст“ изобразява Нигерия като разбита от глад, затруднения и в безпомощно състояние – преувеличена и небалансирана картина. Администрацията на Тинубу приветства критиките в медиите, но те трябва да се основават на фактите, а не на изкривявания или избирателен песимизъм. Никой в администрацията не отрича, че гражданите се сблъскват с предизвикателства, но трябва да различим искрената загриженост от песимизма и празните обобщения“, заяви Даре.

Той посочи, че правителствените политики целят бъдещата стабилност и просперитета на нигерийците.

Даре предупреди, че алармизмът и произволното отразяване на новини подкопават общественото разбирателство и националния прогрес.

Той посочи твърдението в статията, че 33 млн. нигерийци, включително 16 млн. деца ще се сблъскат с глад тази година.

„Тези широко цитирани данни са погрешно разтълкувани. Това не е доклад на УНИЦЕФ, а анализ, чиито съавтори са нигерийските власти, Организацията по прехрана и земеделие и Световната програма по прехраната на ООН, както и УНИЦЕФ.

„Това е най-лошият възможен сценария за периода юни-август 2025 г., ако няма намеса от правителството и партньорите“, уточни той.

Даре подчерта предприетите изпреварващи мерки за избягване на подобен сценарий и за осигуряване на достатъчно хранителни запаси. Той изброи основната намеса: 42 хил. тона зърно са освободени от резервите, допълнително се закупуват 117 хил. тона, а също така се задейства Съветът за продоволствена сигурност. Той допълни, че спешната продоволствена подкрепа е засилена в щатите Борно, Йобе, Адамава, Кацина, Сокото и Баучи.

„Президентът Тинубу не е безразличен към страданието на народа. Той предприема целенасочени, ефективни усилия“, заяви говорителят. Дари заяви, че администрацията цели да поправи миналото на потребление без продуктивност и политиките в полза на властта.

Президентството също така призова към единство и национален диалог, основан на факти.

„Нека кажем истината. Да, нигерийците стягаме коланите, но Нигерия се лекува“, заяви Даре. Той посочи белезите на възстановяването – стабилизирането на паричната единица найра, разширяването на обхвата на социалната защита, инвестициите в продоволствената система и стипендиите за учащите си. Всичко това е част от по-широката цел на президента Тинубу обемът на националната икономика да достигне един трилион долара до 2030 г.

„Правителството не иска тишина по време на затрудненията. То изисква честност и споделени усилия за повторното изграждане на Нигерия“, заяви Даре.

Той призова нигерийците да продължат да подкрепят усилията за създаване на устойчива, включваща и просперираща икономика.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)