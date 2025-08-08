Монако подписа договор с опитния вратар на Байер Леверкузен Лукаш Храдецки

Монако подписа договор с вратаря Лукаш Храдецки, който идва от Байер Леверкузен с двугодишен договор, съобщи АП. От клуба от Княжеството съобщиха, че в контракта има и опция за още една година.

Сумата по договора не е обявено, но според вестник "Екип" Монако ще плати за правата му 2,5 милиона евро, като е предвиден и още милион под формата на бонуси.

35-годишният финландец е роден в Словакия, като е играл 10 години в Бундеслигата - първо за Айнтрахт Франкфурт, а след това и в Байер Леверкузен.

Той спечели дубъл с Байер преди година. Храдецки държи рекорда за чуждестранен вратар с най-много мачове в Бундеслигата, а е изиграл и 101 срещи за националния тим на Финландия.

Монако имаше проблем миналия сезон с непостоянството на вратарите си, незасимимо дали става въпрос за Радослав Майечки или Филип Кон. Тимът започва участието си в Лига 1 с домакинство на Льо Авър на 16 август.

