ТПС: Имигранти се включват като доброволци в подкрепа на Израелските сили за отбрана

Тъй като Израел е изправен пред безпрецедентен недостиг на персонал във военните си помощни части, имигранти от Русия и Украйна се заеха да запълнят критичната празнина, предава израелската новинарска агенция ТПС. С хиляди резервисти, изтощени след месеци на активна служба, наскоро пристигналите доброволци, които все още се интегрират в израелското общество, помагат за поддръжката на войниците на фронтовата линия.

Автобус с доброволци пристигна в армейската хранителна база „Црифин“ близо до Ришон ле Цион, получиха инструктаж, преди да се заемат със задачите си. Те протичат като добре смазана поточна линия – опаковане на консерви, на прибори за хранене, подреждане на готовите кутии на палети за доставка.

„Знаехме, че не става въпрос само за храна. Изпращахме послание към нашите войници: ние сме тук заради вас“, каза Елианора, която имигрира от Украйна преди година и половина.

За 38-годишния Гриша, който имигрира от Русия преди две години, доброволчеството е лична декларация за ангажираност.

„Твърде стар съм, за да започна да служа в армията, но това не означава, че не мога да служа на страната си“, казва той с усмивка.

„Взех си почивен ден, за да бъда тук. Шефът ми ме попита защо и аз му казах: „Защото нашите войници са там и това е, което мога да направя за тях“, допълва той.

Гриша признава, че преходът към живота в Израел е бил труден в началото.

„Не знаех добре езика, не познавах обичаите. Но в такива дни... се чувстваш израелец. Чувстваш се сякаш си част от нещо по-голямо от самия теб“, споделя той.

„Новите имигранти често ми казват, че искат да помогнат, но не знаят откъде да започнат. Те идват тук, оставят целия си свят зад гърба си и понякога се чувстват сякаш стоят встрани от израелския живот“, казва Линда Пардес Фридбърг, основател на организацията „Шиши Шабат Израел“, която организира доброволческата инициатива.

Според Линда „доброволчеството за Израелски сили за отбрана променя това. То превръща несигурността в цел, а непознатите в съотборници.“

„Шиши Шабат Израел“ е местна инициатива, която запознава рускоезичните имигранти с живота в Израел и с възможностите за доброволчество.

Времето на тези доброволчески усилия е от решаващо значение.

„С толкова много изтощени резервисти, недостигът на човешка сила е реален. Всяка кутия, опакована от доброволец, означава, че войник може да остане фокусиран върху фронта, вместо да се тревожи за логистиката“, подчертава Линда Фридбърг.

Опаковането обикновено се извършва на всеки две или три седмици, понякога и по-често, когато има необходимост от това.

Елианора описа преживяването като дълбоко смислено.

„Когато дойдох в Израел, често се чувствах изгубена. Не знаех дали наистина принадлежа тук. Но днес не се чувствах просто като гост в тази страна. Чувствах се като гражданин, партньор, някой, който има значение тук“, казва Линда.

Тя вижда тази инициатива като жизненоважна част от интеграцията.

„Това е интеграция в най-чистата ѝ форма“, смята Линда и добавя: „Не чрез речи или политики, а чрез споделени действия. Рамо до рамо, израелци по рождение и по избор, работещи заедно за една цел – да защитим дома, който споделяме.“

