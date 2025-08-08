Подробно търсене

Най-ослепителният летен метеорен поток Персеиди наближава своя пик

Елена Христова
Метеорният поток Персеиди, наблюдаван от Германия. Снимка: АП/Georg Moritz/dpa via AP
Вашингтон,  
08.08.2025 22:02
Персеидите - най-ослепителният дъжд от падащи звезди през лятото, скоро ще достигне своя пик, но ярката луна ще попречи на наблюдението му, предаде Асошиейтед прес. 

Максимумът на метеорния поток е в ранните сутрешни часове на 12 август. Някои експерти обаче препоръчват да се изчака около седмица, за да се видят падащите звезди на по-тъмно небе.

"Персеидите са невероятен метеорен поток", казва Тадеус Лакурсиер от музея "Бел" в Сейнт Пол, Минесота. 

При тъмно небе без луна Персеидите могат да произведат между 60 и 100 метеорита на час, посочва той. Тъй като луната ще бъде около 84 процента пълна по време на пика, почитателите на небесните спектакли могат да очакват между 10 и 20 падащи звезди на час, казват от Американското метеоритно общество. 

"Тази година всъщност препоръчвам на хората да излязат малко по-късно - около седмица след пика, когато луната няма да е толкова ярка", казва. 

Персеидите могат да бъдат наблюдавани до 23 август.

Докато обикаля около Слънцето, Земята няколко пъти в годината преминава през отломки, оставени от преминаващи комети, а понякога и астероиди.

Източникът на Персеидите са отломки от кометата 109P/Суифт-Тътъл.

Когато тези бързо движещи се космически скали навлизат в атмосферата на Земята, отломките срещат ново съпротивление от въздуха и стават много горещи, като в крайна сметка изгарят. Понякога въздухът около тях засиява за кратко, оставяйки след себе си огнена диря - краят на "падащата звезда".

Експертите отбелязват, че не е необходимо специално оборудване, за да бъдат наблюдавани различните метеорни потоци, които проблясват в небето всяка година, а само място, достатъчно отдалечено от градските светлини. 

Най-доброто време за наблюдение на падащи звезди е в ранните часове преди зазоряване, когато луната е ниско в небето. Ярката луна и изкуственото осветление са основните "пречки" за ясен поглед към метеоритите. Безоблачните нощи с намаляваща луна са оптимални за наблюдение. 

Експертите съветват да се гледа нагоре, за да се адаптират по-добре очите да забелязват падащите звезди. 

Следващият голям метеорен поток - Орионидите, достига своя пик в края на октомври, отбелязва Асошиейтед прес. 

