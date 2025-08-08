Кристъл Палас влиза в мача с Ливърпул за "Комюнити Шийлд" с проблеми заради контузии, слаби трансфери и предстоящо обжалване срещу УЕФА

Кристъл Палас влиза в двубоя с Ливърпул за "Комюнити Шийлд" в неделя с притеснения заради контузии, слаби трансфери, както предстоящото обжалване срещу решението на УЕФА да извади отбора от Лига Европа, съобщава Ройтерс.

Мениджърът Оливер Глазнер изведе Палас до нови висоти, след като тимът спечели първия си голям трофей през май, побеждавайки Манчестър Сити на финала за ФА Къп, но радостта на тима от Южен Лондон е помрачена от проблемите им извън терена.

Кристъл Палас бе свален в третия турнир - Лигата на конференциите миналия месец заради споделена собственост на Джон Текстър, който бе президент и на френския Олимпик Лион. Компанията продаде дяла си в Кристър Палас и английският клуб ще обжалва решението в Арбитражния съд в Лозана.

"Ако трябва да играе в Лигата на конференциите, ще се чувстваме като наказани", каза Глазнер пред репортерите. "Надяваме се, че решението ще ни върне в Лига Европа, защото не сме направили нищо нередно", каза още той.

Към проблемите на мениджъра се прибави контузията на нападателя Еди Нкетиа, който ще е извън терените за осем седмици, както и халфът Шейх Дукуре, който също е аут за два месеца.

"Има ги и травмите на Матеус Франса и Кейлъб Крора, така че сме в намален състав. Ако искаме да бъдем конкурентни, трябва да привлечен качествени играчи", предупреди той. Мениджърът смята, че отборът му има нужда от няколко нови играчи и е бил пасивен на трансферния пазар до момента.

Еберечи Езе, който вкара победното попадение във финала, също е свързван с транфрен. "Определено ще играе в неделя", отсече Глазнер.