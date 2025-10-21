България ще участва активно в създаването на център за сигурност в Черно море, каза външният министър в Люксембург

България приветства и възнамерява да участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море като една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход. Това посочи министърът на външните работи Георг Георгиев на среща за междурегионална сигурност и свързаност на министрите на външните работи на държавите членки на ЕС и страните от Източното партньорство, Черноморския регион и Централна Азия, която се проведе на 20 октомври 2025 г. в Люксембург. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

В първата пленарна сесия на срещата министрите са обсъдили новия Стратегически подход на ЕС за Черно море, който отразява значението на региона за сигурността, стабилността и просперитета на Европа.

По думите на Георгиев сигурността, стабилността и свързаността в региона на Черно море са в интерес не само на България и крайбрежните черноморски държави, но в пълна степен и на целия Европейски съюз.

Във втората част бе дискутирана Програмата за свързаност, която цели да разгърне потенциала на Черноморския регион като мост между Европа и Централна Азия чрез транспортни, енергийни и дигитални връзки, включвайки и Западните Балкани, посочват от министерството.

България подкрепя развитието на устойчиви връзки между ЕС, страните от Източното партньорство, Турция и държавите от Централна Азия, както и разширяването на инфраструктурата и транспортните коридори, важни за възстановяването на Украйна, е заявил външният министър.

Георгиев е в Люксембург от вчера, където пред журналисти в кулоарите на срещата на външните министри от Европейския съюз заяви, че България ще позволи на самолет, превозващ Владимир Путин, да премине през въздушното ѝ пространство, за да улесни планираната среща между руския лидер и Доналд Тръмп в Будапеща по-късно този месец.