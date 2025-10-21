Подробно търсене

Американецът Ерик Лу спечели Международния конкурс за пианисти „Шопен“ в Полша

Михаил Евлогиев
Американският пианист Ерик Лу във Варшава. Снимка: AP/Czarek Sokolowski
Варшава,  
21.10.2025 09:28
 (БТА)
Американският пианист Ерик Лу спечели голямата награда на престижния Международен конкурс за пианисти „Шопен“ във Варшава, предаде Ройтерс. 

Победителят беше обявен, след като дискусиите на 17-членно международно жури, председателствано от американския пианист Гарик Олсън, продължиха часове.

Ерик Лу получи награда от 60 000 евро (69 972 щатски долара) и златен медал, финансиран от президента на Полша.

„Толкова съм благодарен за тази чест. Благодарен съм на всички любители на творчеството на Шопен по света, които гледаха събитието онлайн, и на цялата публика тук във Варшава. Това е сбъдната мечта“, каза видимо развълнуваният Лу, цитиран от агенция Ройтерс. На финала той изпълни „Полонеза-фантазия“ от Шопен в ла-бемол мажор, оп. 61, и Концерт за пиано във фа минор, оп. 21. 

Ерик Лу, който е на 27 години, е завършил Музикалния институт "Къртис" във Филаделфия. Той спечели Международния конкурс за пианисти в Лийдс през 2018 г., свирил с Бостънския, Лондонския и Чикагския симфонични оркестри. Има издадени два албума за лейбъла Warner Classics, записвайки произведения от Шуберт, Шопен, Шуман и Брамс, съобщава уебсайта на конкурса „Шопен“.

Втората награда в тазгодишното издание на конкурса спечели Кевин Чен от Канада, а Цзътун Ван от Китай се класира на трето място. 

В тазгодишното състезание се конкурираха 84 участници, всички родени между 1995 и 2009 г. По-голямата част бяха от Китай, Полша и Япония. Единадесет състезатели достигнаха до финала.

Конкурсът, който е на близо 100 години, е вдъхновен от Олимпийските игри. Посветен на известния композитор Фредерик Шопен, той се провежда на всеки пет години във Варшава около 17 октомври, годишнината от смъртта на прочутия пианист, припомня Ройтерс.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

26.06.2025 07:10

С клавирен концерт „Един пианист. Пет композиторски свята“ започва 17-ият международен конкурс „Млади виртуози“

С клавирен концерт „Един пианист. Пет композиторски свята“ днес започва 17-ият международен конкурс „Млади виртуози“, съобщават организаторите. В залата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ Марио Ангелов ще представи творби от
24.01.2025 11:27

Полша откупи ръкопис на балада от Шопен, нарече го „истинско съкровище“

Полша обяви, че е откупила ръкопис на балада от Фредерик Шопен. Ценният документ ще бъде показан публично през юни, съобщава АФП. Досега ръкописът на Балада № 4 във фа минор е бил в частна колекция. „Това е истинско съкровище“, заяви полският

