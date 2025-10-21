Футболнен клуб Берое и Тракийски университет - Стара Загора отново обсъдиха възможностите за съвместно сътрудничество

Сътрудничество и възможности за провеждане на стажове и практики за студентите в специалностите „Кинезитерапия“ на Медицинския факултет и „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ при Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора са обсъдили на среща ректорът на учебното заведение проф. Мирослав Карабалиев и старши треньорът на футболен клуб Берое Алехандро Сагерас. Това съобщават от университета на своята официална страница във Фейсбук.

Оттам посочват, че от Берое са изразили интерес към приемане на студенти, които могат да проведат своите стажове в клуба, което е ключова стъпка към завършване на академичното им обучение, като те ще получат възможност да работят и учат в мултидисциплинарна и професионална среда на високо ниво. Студентите ще бъдат внимателно наблюдавани от висококвалифицирани специалисти, които са част от техническия и медицинския екип, което ще осигури обогатяващо практическо и образователно преживяване.

Срещата е резултат на заявения голям интерес на Берое към установяване на сътрудничество с Тракийския университет и от страна на президента на клуба Ернан Банато. В срещата са участвали и зам.-ректорът по учебната дейност доц. Цветослав Койнарски и проф. Веселина Иванова от Педагогическия факултет, допълват от Тракийски университет.

Берое и Монтана завършиха при резултат 1:1 снощи в последен мач от 12-ия кръг на шампионата в Първа лига. В групата на старозагорци за мача липсваха редица играчи, които са със здравословни проблеми. По време на двубоя контузии получиха голмайстрорът на отбора Алберто Салидо и защитникът Викторио Вълков.

Първата среща по сътрудничеството между университета и футболния клуб бе през лятото на миналата година.























