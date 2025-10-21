Алавес и Валенсия завършиха без голове в мач от испанската Ла Лига

site.btaАлавес и Валенсия завършиха без голове в мач от испанската Ла Лига
Отборите на Алавес и Валенсия завършиха при нулево равенство в среща от 9-ия кръг на испанската Ла Лига.
Домакините от Алавес имаха по-добри ситуации за гол, но удар на Тони Мартинес бе спасен от вратаря на Валенсия, а веднъж и гредата спаси гостите след шут на Денис Суарес.
Алавес е на 10-ата позиция в класирането с 12 точки, докато Валенсия няма победа вече четири поредни мача и се намира на 14-тата позиция с 9 точки в актива си.
Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в Ла Лига:
Алавес - Валенсия - 0:0
от неделя:
Хетафе - Реал Мадрид - 0:1
Леванте - Райо Валекано - 0:3
Селта Виго - Реал Сосиедад - 1:1
Елче - Атлетик Билбао - 0:0
от събота:
Атлетико Мадрид - Осасуна - 1:0 Виляреал - Бетис - 2:2
Барселона - Жирона - 2:1
Севиля - Майорка - 1:3
от петък:
Реал Овиедо - Еспаньол - 0:2
Реал Мадрид води в класирането с 24 точки и две повече от Барселона. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.
