Алавес и Валенсия завършиха без голове в мач от испанската Ла Лига

Отборите на Алавес и Валенсия завършиха при нулево равенство в среща от 9-ия кръг на испанската Ла Лига.

Домакините от Алавес имаха по-добри ситуации за гол, но удар на Тони Мартинес бе спасен от вратаря на Валенсия, а веднъж и гредата спаси гостите след шут на Денис Суарес.

Алавес е на 10-ата позиция в класирането с 12 точки, докато Валенсия няма победа вече четири поредни мача и се намира на 14-тата позиция с 9 точки в актива си.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в Ла Лига:

Алавес - Валенсия - 0:0

от неделя:

Хетафе - Реал Мадрид - 0:1

Леванте - Райо Валекано - 0:3

Селта Виго - Реал Сосиедад - 1:1

Елче - Атлетик Билбао - 0:0



от събота:

Атлетико Мадрид - Осасуна - 1:0 Виляреал - Бетис - 2:2

Барселона - Жирона - 2:1

Севиля - Майорка - 1:3

от петък:

Реал Овиедо - Еспаньол - 0:2

Реал Мадрид води в класирането с 24 точки и две повече от Барселона. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.