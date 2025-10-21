Подробно търсене

Алавес и Валенсия завършиха без голове в мач от испанската Ла Лига

Мирослав Димитров
Алавес и Валенсия завършиха без голове в мач от испанската Ла Лига
Алавес и Валенсия завършиха без голове в мач от испанската Ла Лига
AP Photo/Miguel Oses
Мадрид,  
21.10.2025 08:00
 (БТА)

Отборите на Алавес и Валенсия завършиха при нулево равенство в среща от 9-ия кръг на испанската Ла Лига.  

Домакините от Алавес имаха по-добри ситуации за гол, но удар на Тони Мартинес бе спасен от вратаря на Валенсия, а веднъж и гредата спаси гостите след шут на Денис Суарес. 

Алавес е на 10-ата позиция в класирането с 12 точки, докато Валенсия няма победа вече четири поредни мача и се намира на 14-тата позиция с 9 точки в актива си. 

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в Ла Лига: 

Алавес - Валенсия               - 0:0 

от неделя: 
Хетафе - Реал Мадрид        - 0:1 
Леванте - Райо Валекано     - 0:3 
Селта Виго - Реал Сосиедад  - 1:1 
Елче - Атлетик Билбао       - 0:0 
 
от събота: 
Атлетико Мадрид - Осасуна   - 1:0 Виляреал - Бетис            - 2:2 
Барселона - Жирона          - 2:1 
Севиля - Майорка            - 1:3  

от петък: 
Реал Овиедо - Еспаньол      - 0:2  

Реал Мадрид води в класирането с 24 точки и две повече от Барселона. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:44 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация