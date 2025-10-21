Подробно търсене

Уинипег постигна пета поредна победа в Националната хокейна лига, Вегас оглави класирането

Димитър Вельов
снимка: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP
Ню Йорк,  
21.10.2025 08:17
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада:

Ню Йорк  Рейнджърс - Минесота - 1:3
Филаделфия - Сиатъл           - 5:2
Монреал - Бъфало              - 4:2
Калгари - Уинипег             - 1:2
Вегас - Каролина              - 4:1

Уинипег надделя над домакина Калгари с 2:1 и постигна пета поредна победа в редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Джонатан Тейвс при числен превес и Марк Шайфли се разписаха в третия период и донесоха обрата на тима си, след като домакините бяха повели с гол на Расмус Андерсон в 33:22 минута. Конър Хелебък допринесе с 32 спасявания за успеха, с който Уинипег събра 10 точки и се доближи само на точка от лидера в Централната дивизия Колорадо.

Вегас спечели с 4:1 срещу гостуващия Каролина и с 12 точки оглави класирането в НХЛ. Иван Барбашев се отличи с гол и асистенция, Джакщ Айхел, Павел Дорофеев и Вилям Карлсон също вкараха за четвъртия последователен успех на тима. Мич Марнър завърши с две асистенции.

Себастиан Ахо беше точен за гостите, които прекъснаха серия от пет победи и допуснаха първо поражение в кампанията.

Филаделфия се справи с гостуващия Сиатъл с 5:2. Оуен Трипет се разписа два пъти, а Кам Йорк се отличи с три асистенции при втория пореден успех на тима в лигата.

Ню Йорк Рейнджърс допусна четвърта последователна домакинска загуба след 1:3 от Минесота. 21-годишният руски новобранец Данила Юров вкара първия си гол в НХЛ, а Йонас Бродин и Кирил Капризов също реализираха, с което гостите прекъснаха поредица от три поражения. 

Артьоми Панарин даде аванс нюйоркчани след само 57 секунди игра, а вратарят Игор Шестьоркин отрази 29 удара, но това не беше достатъчно за първа победа за сезона на тима в "Медисън Скеуър Гардън".

Монреал се наложи над гостуващия Бъфало с 4:2 и с 10 точки се изравни с лидера в Източната конференция Детройт. Юрай Слафковски, Лейн Хътсън, Джейк Евънс и Оливер Капанен вкараха за канадците, а вратарят Якуб Добеш парира 30 изстрела. 

 

 

 

 

 

/ДВ/

