Израелската пианистка Дорел Голан гостува за първи път в България с концерт във Варна, съобщават от Театрално-музикалния продуцентски център в града. Събитието е на 23 октомври от 19:00 ч.

Голан ще свири с оркестъра на Варненската опера под палката на диригента Григор Паликаров. Тя ще изпълни Концерт за пиано и оркестър № 1 на Ференц Лист, съчетаващ величественост и поетичност, техническо майсторство и драматична експресия, казват организаторите. В програмата маестро Паликаров е включил още Симфонично скерцо „Чиракът-магьосник“ от Пол Дюка, Валс и "Болеро" от Морис Равел.

Дорел Голан е сред водещите инструменталисти в Израел, известна и по цял свят, ценена заради отличната си техника и красиво фразиране, съобщават организаторите на изявата й в България. Учила е при професор Ари Варди в Музикалната академия в Тел Авив. Свири с оркестри в повече от 40 държави в Африка, Азия, Австралия, Европа, Северна и Южна Америка и Близкия изток. Сред тях са оркестрите на Москва и Санкт Петербург, Чешката филхармония, Националния симфоничен оркестър на Украйна, Берлинския симфоничен оркестър, Симфоничния оркестър „Верди“ в Милано, Виенския симфоничен оркестър, филхармониите на Варшава и Краков, Симфоничния оркестър на Малмьо, Квебекския симфоничен оркестър, Шанхайския филхармоничен оркестър, Йоханесбургската филхармония, Националния симфоничен оркестър на Колумбия, Националния симфоничен оркестър на Аржентина. Пианистката изнася концерти в престижни световни зали като Аудиториум Ман в Тел Авив, Голямата зала на Консерваторията в Москва, Берлинската филхармония, зала „Верди“ в Милано, Оперния театър в Осло, Операта в Сидни, Audirotio Nacional de Musica в Мадрид, зала „Рудолфинум“ в Прага, Концертната зала в Шанхай. Партнира си с музиканти като Даниел Баренбойм, Марта Аргерич, Маурицио Полини.

Както БТА писа, Варненската опера откри сезона си с концерт на младия пианист Ивайло Василев. На 30 октомври предстои гостуване на Струнен ансамбъл Мартучини от Италия.