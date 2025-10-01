Варненската опера открива сезона с концерт под диригентството на Емил Табаков

Варненската държавна опера открива своя 79-и сезон със симфоничен концерт днес, 1 октомври - Международен ден на музиката, съобщават от институцията. Диригент ще е маестро Емил Табаков, а солист - младият пианист Ивайло Василев. В програмата ще прозвучат творби на Рахманинов и Шостакович.

Сред тях е виртуозната „Рапсодия върху тема от Паганини“ на Рахманинов за пиано и оркестър, базирана на 24-те каприза за цигулка на Николo Паганини. Произведението съчетава техническа сложност с дълбока емоционалност и демонстрира психологическата дълбочина, характерна за композитора, отбелязват от оперния театър. Публиката ще се наслади и на Симфония № 10 на Шостакович, смятана за една от най-значимите му творби. Тя комбинира драматични, напрегнати моменти с лирични и меланхолични пасажи и показва умението на автора да съчетава експресивност, ирония и драматизъм.

Ивайло Василев е на 18 години и вече е явление в музикалния свят, посочват организаторите, като припомнят, че е наричан „Малкия Моцарт“. Започва да свири на пиано 5-годишен, а на 10 вече композира собствени творби. На 11 прави блестящ дебют като солист със Софийска филхармония, а през 2024 г. се включва в турнето на Филхармонията в САЩ и изпълнява 18 концерта и един рецитал. Има участия с оркестри в Русия, Люксембург, Германия, САЩ, Сингапур, Финландия, Казахстан, Гърция, Испания, Италия, Германия, Франция, Чехия, Белгия, Великобритания.

Носител е на над 30 международни отличия и е сред единиците избрани да участват на финалите на едни от най-значимите и трудни фестивали и конкурси в света като 2023 Cliburn Junior Festival and Competition. Трикратен носител е на Голямата награда на Фондация „Димитър Бербатов“ в категорията „Изкуство“. Два пъти е награждаван от Министерството на културата за високи творчески постижения. През 2021 г. Ивайло Василев е удостоен с наградата „Кристална лира“ в категорията „Млад музикант“. Тази година получава първа награда на Международния конкурс „Панчо Владигеров“ в София.

Програмата на Варненската опера през октомври съдържа 15 събития. Предстоят още два концерта – на 23-ти с диригент Григор Паликаров и солист Дорел Голан (пиано), както и гостуване на Струнен ансамбъл Мартучини от Италия. Ще бъдат представени на основна сцена вече познатите заглавия на мюзикъли „Цар Лъв“, „Дух“, „Аладин“, балетите „Снежанка и седемте джуджета“ и „Пепеляшка“, операта „Травиата“. На 20 октомври ще гостува Драматичен театър „Рачо Стоянов“ от Габрово със спектакъла „Невидимо дете“ на Веселка Кунчева.