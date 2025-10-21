Възпитаници на профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Попово участваха в програмата „Евроскола" в Страсбург

Възпитаници на профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Попово се включиха в програмата „Евроскола" в Страсбург. Пътуването зад граница е резултат от усърдната работа на посланиците на Европейския парламент през предходната учебна година, съобщи за БТА преподавателят им Снежана Добрева. Тя води младите хора и популяризира на европейските ценности и политиките на Европейския съюз (ЕС).

За своята дейност посланиците на Европейския парламент от Попово получиха второ място в съревнованието между училищата – посланици на Европейския парламент в България. А наградата бе право на участие в сесия на програмата „Евроскола", финансирана от Европейския парламент.

В сесията участваха 24 ученици от девети до дванадесети клас и трима педагогически специалисти от гимназията. Темата на сесията бе „От енергийна криза напред към устойчиво бъдеще. Мерки на европейския съюз против климатичните промени“, уточни преподавателят им.

Младите хора от България се запознали с връстници от други европейски страни. „Сесията беше открита с приветствие от Роберта Мецола – председател на Европейския парламент. Последва среща със заместник-председателя на Европейския парламент Мартин Хойсик от Словакия, представител на политическата група „Обнови Европа“. След встъпителното му слово, беше дадена възможност на учениците да задават въпроси, не само по темата, а и относно работата на Европейския парламент“, разказа Добрева.

Михаил Ченчев от Попово поставил въпрос за спорната политика за контрол на чата – и дали това нарушава правата ни като европейски граждани, какви алтернативи съществуват за защита на децата онлайн. Хойсик посочва, че вярва, че не трябва да бъде прието, тъй като той и Европейският парламент са гласували за отпадането на тази политика, водени от идеята, че има по-ефективни и по-безопасни начини за защита на децата онлайн. Той е подчертал, че нарушаването на правото на лична неприкосновеност напомня за практики от комунизма, когато са били отваряни писма.

Младите хора са имали и среща с експерт възобновяеми източници от Европейския парламент в Брюксел.

След обяда учениците дебатирали по темата на срещата, разделени на „парламентарни групи“, а на учителите е предложена обиколка на ЕП, куиз с въпроси на европейска тематика, зададени на 24-те езика на Европейския съюз и социализиращо кафе, където се запознават със съмишленици от други европейския страни, добави преподавателят.