Музикална постановка за композитора Курт Вайл и моноспектакъл на Христо Мутафчиев представя днес фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“

Две представления включва днешната програма на международния фестивал „Есенни театрални срещи в Русе“. Това съобщи основният организатор и селекционер на форума, който започна снощи в крайдунавския град, и директор на "Арт театър Берлин" Катя Костова.

Габриела Хаджиниколова заедно със свои унгарски колеги от „Мало театро“ ще представи "Непознатата звезда Курт Вайл" от 17:30 часа в Камерната зала на Доходното здание. Курт Вайл е един от най-значимите театрални композитори на миналия век, чиито песни са изпълнявани от световноизвестни артисти. В спектакъла са вплетени реални и въображаеми сцени от живота на Вайл, подправени с ирония и усмивка. Постановката се играе на български, немски и унгарски език. Избрахме да е на български език, за да е по-достъпна. Това е не просто театър, а едно музикално преживяване, отбеляза Катя Костова.

Също днес от 19:00 часа в Голямата зала на Доходното здание Народният театър "Иван Вазов" ще покаже и моноспектакъла "Боже мой" на Христо Мутафчиев. Автор на пиесата е Теа Денолюбова, постановката е на Стоян Радев, а художник е родената в Русе Елица Георгиева. Спектакълът е повик за човечност и любов във времена, когато с Божието слово се злоупотребява.

„Това е много силен спектакъл на Христо Мутафчиев, който обиколи вече всички фестивали и аз се радвам, че е част от нашата фестивална програма“, каза директорът на Драматичен театър „Сава Огнянов“ в Русе Боян Иванов.