Художничката Снежана Фурнаджиева представя самостоятелна изложба живопис в Пловдив

Снежана Фурнаджиева ще представи своята трета самостоятелна изложба в галерия „Аспект“ тази вечер в Пловдив, съобщават от галерията.

По думите им експозицията съдържа 23 платна, повечето рисувани през последната година. Различни като формат и цветова гама, картините са отражение на моментното вдъхновение и емоционалната чувственост на художничката.

От галерията посочват, че почти навсякъде като обект на изображение присъстват църквата и кръстът, израз на духовното осмисляне на живота и преклонението пред бог и корените, които балансират живота и го правят по-духовен. Букви от глаголицата и кирилицата са другите, много характерни за творчеството на авторката символи, както и циклите „Къщи в небето“ и „Къщички“.

Отбелязват, че Фурнаджиева експериментира с цветовете, както и стремежа й да избяга от така характерната за нея студена гама към една топла слънчева палитра. Преминавайки в ново възрастово измерение, авторката търси нови пластични форми с повече динамика, пробва нова техника, която ще развива в следващите си изложби, без да изневерява на абстрактно-декоративния си стил.