Подробно търсене

Художничката Снежана Фурнаджиева представя самостоятелна изложба живопис в Пловдив

Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
Художничката Снежана Фурнаджиева представя самостоятелна изложба живопис в Пловдив
Художничката Снежана Фурнаджиева представя самостоятелна изложба живопис в Пловдив
Снежана Фурнаджиева ще представи своята трета самостоятелна изложба в галерия „Аспект“ тази вечер в Пловдив, плакат: Организаторите
Пловдив,  
21.10.2025 09:47
 (БТА)

Снежана Фурнаджиева ще представи своята трета самостоятелна изложба в галерия „Аспект“ тази вечер в Пловдив, съобщават от галерията.

По думите им експозицията съдържа 23 платна, повечето рисувани през последната година. Различни като формат и цветова гама, картините са отражение на моментното вдъхновение и емоционалната чувственост на художничката.

От галерията посочват, че почти навсякъде като обект на изображение присъстват църквата и кръстът, израз на духовното осмисляне на живота и преклонението пред бог и корените, които балансират живота и го правят по-духовен. Букви от глаголицата и кирилицата са другите, много характерни за творчеството на авторката символи, както и циклите „Къщи в небето“ и „Къщички“.

Отбелязват, че  Фурнаджиева експериментира с цветовете, както и стремежа й да избяга от така характерната за нея студена гама към една топла слънчева палитра. Преминавайки в ново възрастово измерение, авторката търси нови пластични форми с повече динамика, пробва нова техника, която ще развива в следващите си изложби, без да изневерява на абстрактно-декоративния си стил.

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:14 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация