Пазарът на недвижими имоти в България и еврозоната e сред темите на форум в София днес

Real Estate Business Forum започва от 14:00 ч. днес в зала "Витоша" на Интер Експо Център в София, съобщиха организаторите на проявата. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са: развитието на София и визията за бъдещето на столицата, пазарът на недвижими имоти и еврозоната, нагласите на купувачите и продавачите.

Форумът се организира от Imoti.net – онлайн платформа за обяви за недвижими имоти в България, и част от Investor Media Group. Събитието ще събере експерти, инвеститори, строители, архитекти и анализатори, за да обсъдят ключовите трансформации и тенденции в сектора на недвижимите имоти.

Сред участниците в дискусията са арх. Богдана Панайотова, главен архитект на Столична община, д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт, Полина Стойкова, изпълнителен директор и съсобственик на Bulgarian Properties, Лилия Филипова, създател и управител на агенция за недвижими имоти "Май Пропъртис БГ", Ана Медарова, основател и управител на "АНИ-БО Недвижими имоти".

Марко Варга, директор и партньор в Avison Young, ще говори за отражението на пазара на недвижими имоти в Хърватия след влизането на страната в еврозоната.