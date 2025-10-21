Българска делегация участва в заседание на Комитета за преглед на икономическото развитие на ОИСР в Париж, съобщават от финансовото министерство

Подробно търсене

Българска делегация участва в заседание на Комитета за преглед на икономическото развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж. Снимка: Министерство на финансите
21.10.2025 18:53
Българска делегация, водена от заместник-министъра на финансите Методи Методиев, взе участие в заседанието на Комитета за преглед на икономическото развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж, Франция, съобщават от финансовото ведомство. Форумът се провежда на 21 и 22 октомври 2025.

Важен акцент за страната ни беше представянето и обсъждането на доклада "Икономически преглед на България за 2025 г.“, в който се прави оценка за състоянието на икономиката, финансовата система и прилаганите политики в различни сфери, с което се доказва, че държавата се придържа към общите принципи на ОИСР, пише в съобщението.

Документът е от ключово значение за процеса на присъединяване на България към ОИСР, тъй като отчита постигнатия напредък, отразените препоръки и планираните приоритети в икономическото развитие на страната. уточняват от пресцентъра на Министерството на финансите.

Прегледът в този Комитет е сериозна стъпка към амбицията на България за пълноправно членство в ОИСР и отразява положителната посока на устойчивото развитие на икономиката, уточняват от пресцентъра на Министерството на финансите. Такива прегледи се извършват на всеки 2 години.

В състава на делегацията са включени представители на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието и Националния осигурителен институт.

Настоящият етап на технически прегледи по присъединяването на България към ОИСР се стреми да приключи до края на 2025 г. или през първите месеци на 2026 година, стана известно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев в писмен отговор от този месец на запитване от народен представител, припомня БТА. Придържането към този график би позволило да се работи за постигане на решение на държавите членки за отправяне на покана за членство към страната ни до средата на следващата година и съответно приключване на присъединителната процедура до края на 2026 г., добавя Георгиев.

/БП/

