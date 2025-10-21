Учени откриха редки останки от метеорити в лунните образци, донесени от "Чанъе-6"

Учени, изучаващи лунните образци, донесени от китайската мисия "Чанъе-6", са идентифицирали редки останки от метеорити, които могат да променят разбиранията за масовия пренос на материали в Слънчевата система и произхода на водата на повърхността на Луната, предаде Синхуа.

Изследването, публикувано в най-новия брой на сп. "Протоколи на Американската академия на науките", е проведено от екип от Института по геохимия в Гуанчжоу към Китайската академия на науките.

Хондритите от тип CI, известни още като C1 хондрити или въглеродни хондрити, са толкова редки на Земята, че съставляват по-малко от един процент от всички събрани метеорити.

За разлика от нашата планета, Луната почти няма атмосфера и тектоника на плочите, което означава, че тя съхранява като естествен архив непокътнати записи на древни сблъсъци с астероиди.

Използвайки усъвършенствани техники за изследване на минералния състав и изотопите на кислорода, изследователите са проучили внимателно лунната почва. Те са потвърдили, че фрагментите произхождат от подобни на CI хондрити - вид метеорити, богати на вода и органични материали, които обикновено произхождат от външната част на Слънчевата система.

Изследването предполага, че системата Земя-Луна може да е претърпяла повече сблъсъци с въглеродни хондрити, отколкото учените са предполагали досега.

Откритието не само показва, че материали от външната част на Слънчевата система могат да мигрират към вътрешността й, но има и важно значение за обяснението на произхода на водата на лунната повърхност, казва Лин Ман от изследователския екип.

То също така предоставя нови насоки за бъдещи изследвания на разпределението и еволюцията на лунните водни ресурси, допълва той.

Изследването освен това систематично утвърждава методи за идентифициране на метеоритни материали в извънземни проби.

През 2024 г. "Чанъе-6" влезе в историята, донасяйки на Земята 1935,3 грама образци от обратната страна на Луната.