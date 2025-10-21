АТА: Бившият музей на комунистическия диктатор на Албания Енвер Ходжа привлича туристи като център за иновации и култура

Тирана е особено привлекателна дестинация не само за албанците, но и за туристи от региона, Европа и целия свят, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Албанската столица предлага богато разнообразие от преживявания, включително културен, исторически, архитектурен и кулинарен туризъм, както и възможности за планински туризъм или разходка из природата около града.

Премиерът на Албания Еди Рама сподели днес в социалните мрежи снимки на туристи, пристигащи на големи групи в Тирана, описвайки периода като „туристическа есен“.

Една от забележителностите в туристическите маршрути в Тирана е сградата, наречена „Пирамидата“, която е център за иновации и култура, с цветни конструкции, стълби и пързалки.

Сградата е свидетелство как бившият музей на комунистическия диктатор Енвер Ходжа може да се превърне в популярна атракция както за местните жители, така и за туристите.

Броят на туристите в Тирана непрекъснато се увеличава, отчасти благодарение на различни събития, провеждани в албанската столица както спортни, така и артистични, които привличат посетители от чужбина и от албаноговорящи региони.

Тирана се гордее с 56 обекта на културното наследство и 141 туристически атракции, включително Часовниковата кула, която отвори врати през юни 2016 г. след ремонт, „Пирамидата“, музея „Къщата на листата“, Bunk'Art 1 и 2, площад „Скендербег“, Новия базар, Замъка и много други атракции.

