Тази книга има дългосрочно значение, каза проф. Георги Близнашки при представянето на монографията „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“

Марин Колев
БТА, София (21 октомври 2025) Монографията „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“ на доц. д-р Борислав Цеков се представя в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий". Снимка: Минко Чернев/БТА (БТ)
София,  
21.10.2025 19:05
 (БТА)

Тази книга има дългосрочно значение. Тя е над 200 класически страници и съдържа квинтесенцията на темата, каза проф. Георги Близнашки  при представянето на монографията в областта на конституционното право на доц. д-р Борислав Цеков – „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“. Събитието се състоя в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“.

Близнашки е научен редактор на книгата. Важното беше да се отговори на актуалните потребности на деня – исканията за референдум по въпроси, които би трябвало да изглеждат част от националния консенсус за присъединяването ни в Европейския съюз, каза проф. Близнашки.

Тази книга върши работата на поколение конституционалисти, защото отговаря на въпроси, по които много дълго време се е размишлявало. Освен това тя предлага великолепен научен лексикон. Четейки, намерих възможност да я свържа с изпълнителната власт днес. Тя го прави по начин, който ни обогатява, това каза юристът проф. д-р Мария Славова. 

Според нея тази книга представлява много сериозен труд и ще спести дълго ровене в Националната библиотека на младите юристи. 

/АБ/

