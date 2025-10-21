Тази книга има дългосрочно значение, каза проф. Георги Близнашки при представянето на монографията „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“

Тази книга има дългосрочно значение. Тя е над 200 класически страници и съдържа квинтесенцията на темата, каза проф. Георги Близнашки при представянето на монографията в областта на конституционното право на доц. д-р Борислав Цеков – „Пряка демокрация: проблеми и рестрикции“. Събитието се състоя в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“.

Близнашки е научен редактор на книгата. Важното беше да се отговори на актуалните потребности на деня – исканията за референдум по въпроси, които би трябвало да изглеждат част от националния консенсус за присъединяването ни в Европейския съюз, каза проф. Близнашки.

Тази книга върши работата на поколение конституционалисти, защото отговаря на въпроси, по които много дълго време се е размишлявало. Освен това тя предлага великолепен научен лексикон. Четейки, намерих възможност да я свържа с изпълнителната власт днес. Тя го прави по начин, който ни обогатява, това каза юристът проф. д-р Мария Славова.

Според нея тази книга представлява много сериозен труд и ще спести дълго ровене в Националната библиотека на младите юристи.