Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.10.2025
|Наименование
|Код
|За единица валута/злато
|Лева (BGN)
|Обратен курс: за един лев
|Австралийски долар
|AUD
|1
|1.09356
|0.914445
|Бразилски реал
|BRL
|10
|3.12803
|3.1969
|Канадски долар
|CAD
|1
|1.19982
|0.833458
|Швейцарски франк
|CHF
|1
|2.11899
|0.471923
|Китайски ренминби юан
|CNY
|10
|2.36709
|4.2246
|Чешка крона
|CZK
|100
|8.04405
|12.4315
|Датска крона
|DKK
|10
|2.61856
|3.81889
|Британска лира
|GBP
|1
|2.25378
|0.443699
|Хонконгски долар
|HKD
|10
|2.16823
|4.61206
|Унгарски форинт
|HUF
|1000
|5.01971
|199.215
|Индонезийска рупия
|IDR
|10000
|1.01482
|9853.96
|Израелски шекел
|ILS
|10
|5.12346
|1.95181
|Индийска рупия
|INR
|100
|1.91547
|52.2065
|Исландска крона
|ISK
|100
|1.38124
|72.3987
|Японска йена
|JPY
|100
|1.10843
|90.2177
|Южнокорейски вон
|KRW
|1000
|1.17794
|848.94
|Мексиканско песо
|MXN
|100
|9.13914
|10.9419
|Малайзийски рингит
|MYR
|10
|3.9845
|2.50973
|Норвежка крона
|NOK
|10
|1.67605
|5.96641
|Новозеландски долар
|NZD
|10
|9.6408
|1.03726
|Филипинско песо
|PHP
|100
|2.88637
|34.6456
|Полска злота
|PLN
|10
|4.61357
|2.16752
|Румънска лея
|RON
|10
|3.84718
|2.59931
|Руска рубла *
|RUB
|Шведска крона
|SEK
|10
|1.78868
|5.59071
|Сингапурски долар
|SGD
|1
|1.29861
|0.770054
|Тайландски бат
|THB
|100
|5.13732
|19.4654
|Турска лира
|TRY
|100
|4.01514
|24.9057
|Щатски долар
|USD
|1
|1.68504
|0.593458
|Южноафрикански ранд
|ZAR
|100
|9.72334
|10.2845
|Злато (в трой унции)
|XAU
|1
|7025.56
|Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.
