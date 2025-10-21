Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 21.10.2025

Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
21.10.2025 19:05
 (БТА)
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.09356 0.914445
Бразилски реал BRL 10 3.12803 3.1969
Канадски долар CAD 1 1.19982 0.833458
Швейцарски франк CHF 1 2.11899 0.471923
Китайски ренминби юан CNY 10 2.36709 4.2246
Чешка крона CZK 100 8.04405 12.4315
Датска крона DKK 10 2.61856 3.81889
Британска лира GBP 1 2.25378 0.443699
Хонконгски долар HKD 10 2.16823 4.61206
Унгарски форинт HUF 1000 5.01971 199.215
Индонезийска рупия IDR 10000 1.01482 9853.96
Израелски шекел ILS 10 5.12346 1.95181
Индийска рупия INR 100 1.91547 52.2065
Исландска крона ISK 100 1.38124 72.3987
Японска йена JPY 100 1.10843 90.2177
Южнокорейски вон KRW 1000 1.17794 848.94
Мексиканско песо MXN 100 9.13914 10.9419
Малайзийски рингит MYR 10 3.9845 2.50973
Норвежка крона NOK 10 1.67605 5.96641
Новозеландски долар NZD 10 9.6408 1.03726
Филипинско песо PHP 100 2.88637 34.6456
Полска злота PLN 10 4.61357 2.16752
Румънска лея RON 10 3.84718 2.59931
Руска рубла * RUB      
Шведска крона SEK 10 1.78868 5.59071
Сингапурски долар SGD 1 1.29861 0.770054
Тайландски бат THB 100 5.13732 19.4654
Турска лира TRY 100 4.01514 24.9057
Щатски долар USD 1 1.68504 0.593458
Южноафрикански ранд ZAR 100 9.72334 10.2845
Злато (в трой унции) XAU 1 7025.56  
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.		  

