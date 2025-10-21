Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов каза в Плевен, че ще настояват за увеличение на заплатите при създаването на новия държавен бюджет

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов каза пред медиите в Плевен, че при създаването на новия бюджет на държавата КНСБ ще настоява за хоризонтална политика по доходите с минимум 10 процента увеличение на заплащането и най-малко 15 процента за работещите в структурите на терен.

Според негова предварителна информация бюджетът ще е много сложен. След като излезе първоначалната му версия, ще се изясни къде се образува социално напрежение и дали ще последват протести. Той напомни за протестите през тази година, включително и на обществените медии.

Той беше в Плевен по повод кампанията на КНСБ във връзка с влизането на България в еврозоната, която е под мотото „За по-високо заплащане“.

От синдиката смятат, че два месеца преди въвеждане на еврото тази кампания е наистина необходима. Чрез нея се предоставя информация на синдикалните структури, защото, според тях, дебатът е бил зает изцяло от политиците, а не от експертите и хората са започнали да се карат помежду си на тази тема.

В Плевен Капитанов имаше срещи със синдикалния актив и с ръководството на „Метекно България” ЕАД, със синдикалисти и представители на Община Плевен, след което регионалният съвет на КНСБ се събра на заседание.

По време на срещите са коментирани темите за работните заплати, пенсиите и спестяванията на хората. От синдиката са наблегнали на това, че никой не трябва да сключва нов договор по причина приемането на България в еврозоната и ако някой работодател изисква това, означава, че действа злонамерено. Това се отнася и за пенсиите.

Присъствалите на срещите са били уведомени и за всички евентуални измами, защото вече има хора, които обикалят по домовете и се представят за служители на Националния осигурителен институт. Карат посетените да попълват документи, свързани с пенсиите след Нова година и след това се оказва, че измамените или са изтеглили кредит, или са си прехвърлили имота.

Други се представят като банкови служители и искат да превалутират кешовите наличности на място. Наблегнато е на това, че нито институциите, нито банките обикалят по домовете, а е вероятно след въвеждането на еврото тези измами да се увеличат.

На срещите е дадена и информация за две споразумения на КНСБ. Едното е с прокуратурата за общи проверки там, където има нарушаване на правото на сдружаване, на здравословните и безопасни условия на труд, където има забавяне на заплати и осигуровки или прояви на дискриминация. Другото споразумение е с Главна инспекция по труда, по силата на което КНСБ е с приоритет, когато подава сигнали.

Пред журналисти Капитанов коментира, че има повишаване на цените. От синдикатите наблюдават 600 обекта в цялата страна и 21 стоки и услуги от малката потребителска кошница. Това, което те могат да направят, е да сезират институциите да извършват проверки дали няма необосновано вдигане на цените на нетърговски принцип. Вече са сигнализирали за цените на сиренето и някои млечни продукти.