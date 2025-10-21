Подробно търсене

Срокът за прием по "де минимис" за компенсиране заради шарката по дребните преживни животни се удължава до 24 октомври

Ивона Величкова
Снимка: Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова, архив
София,  
21.10.2025 18:51
 (БТА)

До 24 октомври 2025 г. ще се приемат заявления за кандидатстване по помощ "де минимис" за компенсиране на земеделски стопани, отглеждащи дребни преживни животни, попадащи в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка със заболяването шарка по дребните преживни животни, информира Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Ограничителните мерки включват забрани за придвижване и транспортиране на животните в 5-километрова защитна зона и в 15-километрова надзорна зона около констатираните огнища.

Държавната помощ се отпуска за животновъди, чиито регистрирани животновъдни обекти попадат в рамките на населените места, в които са наложени ограничителни мерки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това са области, където са констатирани множество първични огнища на заболяването шарка по дребните преживни животни. 

Заявления за подпомагане се  приемат в Общинските служби земеделие (ОСЗ) към ОД "Земеделие" на Министерството на земеделието и храните по постоянен адрес на физическото лице или по седалището на едноличния търговец или юридическото лице. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Срокът за изплащане на помощта е до 10 ноември 2025 г., а утвърденият бюджет е 2 млн. лв.

Чрез помощта по "де минимис" ще се покрият част от разходите на стопаните за отглеждане на животните в областите, в които е регистрирано заболяването шарка при дребните преживни животни. Размерът на помощта за едно живо дребно преживно животно над 12 месеца е до 16 лв. 

Право на подпомагане имат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат дребни преживни животни и фигурират в справка, предоставена от компетентния орган в лицето на БАБХ.

Максималният праг на подпомагане по "де минимис", който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.

Указанията за прилагане на помощта са качени на интернет страницата на ДФЗ.

БТА припомня, че от вчера, 20 октомври, до 10 ноември 2025 г. се приемат заявления за кандидатстване по помощ "де минимис" за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, тютюн, култивирани гъби, маслодайна роза и тютюн.

