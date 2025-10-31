Националната овцевъдна и козевъдна асоциация изразява категоричното несъгласие на бранша с отказа от ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) изразява категоричното несъгласие на бранша с отказа от ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни и настоява за вземане на решения, основани на реални научни аргументи, ветеринарен опит, а не на административно удобство. Това пише в официална позиция на браншовата организация, получена в БТА.

В документа се повдигат конкретни въпроси към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за липсата на ясен план за действие, както и за съдбата на фермерите, които вече са предприели самостоятелна ваксинация в защита на стадата си.

Според позицията всички външни експерти, научната общност и практикуващите ветеринари са категорично "за" ваксинация, а тези, които са против, най-често никога не са били удряни от епидемия или имат други странични бизнеси.

НОКА стартира национална подписка сред овцевъдите и козевъдите в подкрепа на ваксинацията.

БТА припомня, че вчера министърът на земеделието и храните Георги Тахов съобщи, че ваксинация на дребни преживни животни против шарка към настоящия момент няма да се извършва. Тахов посочи, че експертите и ветеринарните лекари са в основата на взетото решение. Той отбеляза още, че повечето земеделски стопани от сектор "Животновъдство", както и преработвателите, подкрепят тази позиция и затова има реални основания. Пикът на заболяването вече е преминал. Заболяваемостта категорично е в спад, а огнищата към днешна дата се ограничават в рамките на вече установените зони, обясни министър Тахов, добавяйки, че всичко това е в резултат на последователната работа и на прилаганите до момента мерки.