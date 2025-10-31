Подробно търсене

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация изразява категоричното несъгласие на бранша с отказа от ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни

Ивона Величкова
Националната овцевъдна и козевъдна асоциация изразява категоричното несъгласие на бранша с отказа от ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни
Националната овцевъдна и козевъдна асоциация изразява категоричното несъгласие на бранша с отказа от ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни
Снимка: Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова, архив
София,  
31.10.2025 10:00
 (БТА)

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) изразява категоричното несъгласие на бранша с отказа от ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни и настоява за вземане на решения, основани на реални научни аргументи, ветеринарен опит, а не на административно удобство. Това пише в официална позиция на браншовата организация, получена в БТА.

В документа се повдигат конкретни въпроси към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за липсата на ясен план за действие, както и за съдбата на фермерите, които вече са предприели самостоятелна ваксинация в защита на стадата си.

Според позицията всички външни експерти, научната общност и практикуващите ветеринари са категорично "за" ваксинация, а тези, които са против, най-често никога не са били удряни от епидемия или имат други странични бизнеси.

НОКА стартира национална подписка сред овцевъдите и козевъдите в подкрепа на ваксинацията. 

БТА припомня, че вчера министърът на земеделието и храните Георги Тахов съобщи, че ваксинация на дребни преживни животни против шарка към настоящия момент няма да се извършва. Тахов посочи, че експертите и ветеринарните лекари са в основата на взетото решение. Той отбеляза още, че повечето земеделски стопани от сектор "Животновъдство", както и преработвателите, подкрепят тази позиция и затова има реални основания. Пикът на заболяването вече е преминал. Заболяваемостта категорично е в спад, а огнищата към днешна дата се ограничават в рамките на вече установените зони, обясни министър Тахов, добавяйки, че всичко това е в резултат на последователната работа и на прилаганите до момента мерки.

/БП/

Свързани новини

30.10.2025 19:22

В Гърция арестуваха мъж за превоз на 203 агнета и кози въпреки забраната поради опасност от разпространяване на шарка по преживните животни

Шофьор на камион беше арестуван във вторник в Нафпактос, Западна Гърция, за опит да транспортира 203 агнета и кози до Ламия, Централна Гърция, въпреки забраната, въведена поради огнището на шарка по овцете и козите, съобщи гръцкият вестник
30.10.2025 12:23

Ваксинация на дребни преживни животни против шарка няма да се извършва, пикът на заболяването вече е преминал, каза министър Георги Тахов

Ваксинация на дребни преживни животни против шарка към настоящия момент няма да се извършва. Това каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов на пресконференция относно решението, свързано с ваксинацията на дребните преживни животни у нас
24.10.2025 19:48

Евтаназирани са 194 животни в стопанството на Рилския манастир, където беше констатиран случай на шарка по дребните преживни животни

194 животни са евтаназирани в стопанството на Рилския манастир, където беше констатиран случай на шарка по дребните преживни животни в животновъден обект, собственост на Рилската света обител. Това съобщи за БТА депутатът Николай Златарски, който
21.10.2025 18:51

Срокът за прием по "де минимис" за компенсиране заради шарката по дребните преживни животни се удължава до 24 октомври

До 24 октомври 2025 г. ще се приемат заявления за кандидатстване по помощ "де минимис" за компенсиране на земеделски стопани, отглеждащи дребни преживни животни, попадащи в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка със заболяването шарка по

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:20 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация