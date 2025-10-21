Великобритания премахна сирийската групировка "Хаят Тахрир аш Шам" от списъка си с терористични организации

Британското правителство съобщи, че е премахнало от списъка си с терористични организации сирийската групировка "Хаят Тахрир аш Шам", свалила от власт президента Башар Асад, съобщи Ройтерс.

"Хаят Тахрир аш Шам", която в миналото е била свързана с "Ал Каида", бе обявена за терористична организация през 2017 година. Поради тази причина във Великобритания беше незаконно групировката да бъде подкрепяна или да се членува в нея.

Британското правителство посочи в изявление, че премахването на "Хаят Тахрир аш Шам" от списъка на забранените организации ще даде възможност за по-тясно взаимодействие с новото сирийско правителство. "Обединеното кралство ще продължи да настоява за реален напредък и ще държи сирийското правителство отговорно за действията му в борбата с тероризма и за възстановяването на стабилността в Сирия и региона", се казва още в изявлението.

Още миналия декември британското правителство обяви, че обмисля отмяна на тази забрана. През юли администрацията на президента Доналд Тръмп премахна групировката от американския списък на чуждестранни терористични организации.

Великобритания, заедно с други държави, приветства края на автократичното управление на Асад, определяйки го като един от най-съществените поврати в Близкия изток от десетилетия насам, настъпил след дългогодишна и опустошителна гражданска война.