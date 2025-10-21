Подробно търсене

Ива Кръстева
България приключи участието си на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта
снимка: БФ Гимнастика
Джакарта,  
21.10.2025 19:08
 (БТА)

Националният отбор на България приключи участието си на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия).

В квалификациите при жените Валентина Георгиева получи контузия след първия си опит на прескок, а на греда има оценка от 8.733 точки.

За многобоя Никол Стоименова се нареди на 46-о място, а Виктория Венциславова - 72-о.

Стоименова беше оценена с 12.866 точки на прескок, 11.766 на смесена успоредка, 12.300 на греда и 10.800 за земя, а Венциславова - 12.133 на прескок, 10.066 на смесена успоредка, 9.466 на греда и 11.300 на земя.

С първа оценка в квалификациите е олимпийската шампионка отборно с Русия от Токио 2020 Ангелина Мелникова, която се състезава с неутрален статут, със сбор от 54.566 точки (14.233 прескок, 14.500 смесена успоредка, 12.733 греда, 13.100 земя).

В пресявките при мъжете Кевин Пенев и Давид Иванов са сред първите 12 на земя, прескок и кон с гривни. 

Утре ще бъдат излъчени първите медалисти на Световното първенство - в многобоя при мъжете, а състезанието ще продължи до 25 октомври.

/ИК/

Свързани новини

19.10.2025 18:54

Кевин Пенев и Давид Иванов се наредиха сред първите 12 на три уреда след първия ден на квалификациите на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта

Кевин Пенев беше най-близо до финалите, след като е с 11-а оценка на земна гимнастика 13.666 точки и 12-а на прескок с 13.783 точки (13.966 първи опит и 13.600 втори).
18.10.2025 17:39

Женският национален отбор на България направи подиум тренировка преди Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта

Българките са в девети поток заедно с тимовете на Русия (независими атлети), Намибия, Португалия, Словения, Камерун и Тайланд и ще започнат на греда.
16.10.2025 17:52

Добра подиум тренировка за мъжкия национален отбор по спортна гимнастика в Джакарта

Братята Кевин и Еди Пеневи, Давид Иванов, Димитър Димитров и Даниел Трифонов изпробваха уредите в модерната "Индонезия Арена", където ще се проведат всички състезания от шампионата.
14.10.2025 12:12

Около 500 състезатели от рекордните 80 държави ще участват на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта

С капацитет от близо 16 500 души "Индонезия Арена" е повече от готова да пoсрещне представителите на 80-те национални федерации, регистрирани за участие, което е рекорден брой в историята на Световните първенства.
10.10.2025 17:06

Президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев преди Световното първенство: "Нашите цели са финал, ако има медал, това ще бъде наистина голям успех"

Президентът на Българска федерация гимнастика Красимир Дунев заяви, че целта пред състезателите са финали на предстоящото Световното първенство по спортна гимнастика за мъже и за жени в Джакарта (Индонезия) през следващата седмица.
10.10.2025 15:47

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева: "Няма да рискувам с нов прескок на Световното първенство"

"Ще участвам на прескок и на греда, както участвах и на Световните купи, може би защото започваме с уреда греда там и да мога да се сработя и загрея повече за прескока", добави тя.

