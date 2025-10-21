Средна скорост ще се мери по още четири отсечки на пътя между Ловеч и Габрово, съобщава АПИ

Подробно търсене

Христо Воденов
БТА, София (25 юли 2025) На брифинг в началото на АМ "Тракия" на изхода от София се дават подробности за разпоредените от Главна дирекция „Национална полиция“ мерки по заповедта на Агенция „Пътна инфраструктура“ за временна организация на тежкотоварния трафик.Снимка: Минко Чернев/БТА (ПК)
София,  
21.10.2025 18:54
 (БТА)

Средна скорост ще се мери по още четири отсечки  на пътя между Ловеч и Габрово, съобщава агенцията  "Пътна инфаструктура"

С тях общия брой  става 42. Пълният им списък е на страницата на АПИ  на адрес  https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori.

На магистрала "Тракия това са отсечките : Вакарел – Ихтиман и Цалапица – Радиново, двупосочно. На "Хемус" те са  между Девня и Игнатиево, и Белокопитово – Каспичан, двупосочно. На "магистрала "Струма" са от Сандански до Дамяница и от Българчево до Покровник, пак двупосочно.  На магистрала "Марица"  са   на Любимец – Момково;  Момково – Свиленград и Харманли – Любимец,  двупосочно.

На път I-4 отсечките с измерване на  средна скорост са между Български извор и Сопот; Ряховците – Богатово и  Сопот – Голец,  пак двупосочно, съобщава АПИ.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерство на вътрешните работи, което налага съответните санкции.

