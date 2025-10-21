Средна скорост ще се мери по още четири отсечки на пътя между Ловеч и Габрово, съобщава АПИ

Средна скорост ще се мери по още четири отсечки на пътя между Ловеч и Габрово, съобщава агенцията "Пътна инфаструктура"

С тях общия брой става 42. Пълният им списък е на страницата на АПИ на адрес https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori.

На магистрала "Тракия това са отсечките : Вакарел – Ихтиман и Цалапица – Радиново, двупосочно. На "Хемус" те са между Девня и Игнатиево, и Белокопитово – Каспичан, двупосочно. На "магистрала "Струма" са от Сандански до Дамяница и от Българчево до Покровник, пак двупосочно. На магистрала "Марица" са на Любимец – Момково; Момково – Свиленград и Харманли – Любимец, двупосочно.

На път I-4 отсечките с измерване на средна скорост са между Български извор и Сопот; Ряховците – Богатово и Сопот – Голец, пак двупосочно, съобщава АПИ.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерство на вътрешните работи, което налага съответните санкции.