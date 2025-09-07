До момента са регистрирани 900 нарушители след започналото днес засичане на средна скорост на пътни отсечки, съобщи проф. Олег Асенов

По последни данни, след като днес започна регистрирането на средна скорост на определени отсечки по пътищата, са засечени 900 нарушители, със средна интензивност четири нарушители на минута, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов в предаването "Тази неделя" по бТВ.

Той добави, че има край отбивката за Ихтиман е засечен шофьор с 222 км/ч ,средна скорост. Най-много нарушители тази нощ е имало по отсечката Долни Дъбник – Телиш. "Ние често говорим за тази отсечка, тази нощ имаме 193 нарушители", каза проф. Асенов.

БТА припомня, че от днес влизат в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.

В анализ, подготвен от експертите на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП) за съвместната рубрика с БТА „На пътя животът е с предимство“, от агенцията разясняват какви са основните промени, засягащи участниците в движението.