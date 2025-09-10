Мобилният оператор А1 предлага на шофьорите нова функционалност, която мери средната скорост на движение

"А1 - България" предлага на своите клиенти възможност за следене на средна скорост в реално време, съобщава мобилният оператор.

Новата функционалност "Моята средна скорост" е достъпна в приложението Моят А1 и намалява рисковете от пътни инциденти и глоби за превишена скорост, пише в съобщението.

Приложението автоматично разпознава началото и края на участъците, в които се измерва средна скорост и в реално време показва предупреждения на шофьора за: текущата скорост и средната скорост на движение; оставащото разстояние и време до края на контролираната отсечка; препоръчителната скорост, за да се избегне нарушение.

Меренето на средна скорост по определени пътни отсечки влезе в сила от 7 септември с новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства. От началото на практическото прилагане на секционния контрол на средната скорост до 12:00 ч. на 7 септември, тоест за 12 часа, са установени вече над 1500 нарушения, съобщиха от МВР. Само за първите седем часа засечените нарушители са 582, като 518 от тях са управлявали леки автомобили, а 64 - товарни автомобили над 12 тона.

Сред леките автомобили е установен движещ се със 179 км/ч в тъмната част на денонощието на Северната скоростна тангента, а на магистрала - с 222 км/ч. При товарните автомобили най-високата регистрирана скорост е 122 км/ч, засечена на автомагистрала.