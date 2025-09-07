Над 1500 нарушения на средната скорост са установени от полунощ до обяд днес, съобщиха от МВР

От началото на практическото прилагане на секционния контрол на средната скорост до 12:00 ч. днес са установени вече над 1500 нарушения. Това съобщиха от МВР. Само за първите седем часа засечените нарушители са 582, като 518 от тях са управлявали леки автомобили, а 64 - товарни автомобили над 12 тона.

Сред леките автомобили е установен движещ се със 179 км/ч в тъмната част на денонощието на Северната скоростна тангента, а на магистрала - с 222 км/ч . При товарните автомобили най-високата регистрирана скорост е 122 км/ч, засечена на автомагистрала.

Националното тол управление предоставя информация на МВР за нарушения, установени на 11 приоритетни сертифицирани отсечки в страната – две на автомагистрала "Тракия", по една на автомагистралите "Хемус", "Струма" и "Марица", както и шест отсечки на територията на Столичната дирекция на МВР и областните дирекции в Шумен, Плевен, Ловеч, Русе и Перник. Предстои постепенното добавяне на нови отсечки по магистралите и първокласните пътища.

Тази сутрин директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов каза в предаването "Тази неделя" по бТВ, че са установени 900 нарушители на изискванията за средна скорост.

Прилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа започна от 00:00 ч. днес, 7 септември.

БТА припомня, че от днес влизат в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.

В анализ, подготвен от експертите на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП) за съвместната рубрика с БТА „На пътя животът е с предимство“, от агенцията разясняват какви са основните промени, засягащи участниците в движението.