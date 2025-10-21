Румъния предлага да е домакин на Центъра за морска сигурност на ЕС в тясно сътрудничество с България

Румънският външен министър Оана Цою предложи Румъния да бъде домакин на Центъра за морска сигурност на ЕС в тясно сътрудничество и координация с България, както и с участието на други черноморски държави, предаде агенция Аджерпрес. Цою участва вчера в Люксембург в министерска среща, посветена на трансрегионалната сигурност и свързаност в Черноморския регион, която бе организирана в рамките на Съвета по външни работи, допълва агенцията.

Министерството на външните работи на Румъния отбелязва в прессъобщение, че срещата е била първа възможност за задълбочена дискусия на високо равнище относно прилагането на Стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион в контекста на големите геополитически промени, предизвикани от руската агресия срещу Украйна.

В срещата са участвали върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, европейският комисар по разширяването Марта Кос, европейският комисар за международното сътрудничество Йозеф Сикела, представители на страните членки на ЕС, както и на страните от Източното партньорство и страни партньори от Централна Азия, информира Аджерпрес.

Румънският министър на външните работи подчерта, че приемането на Стратегически подход на ЕС към Черно море изпраща силно политическо послание за значението, което се отдава на региона, особено в настоящия геополитически контекст, както и ангажимент от страна на ЕС да подкрепя активно усилията на своите партньори в региона – държавите членки на ЕС, страните кандидатки и страните партньори - да изпълнят действия, които допринасят за общата цел на Стратегическия подход.

Румънският първи дипломат се възползва от тази възможност, за да предаде предложението на Румъния да бъде домакин на Центъра за морска сигурност на ЕС, който е един от водещите проекти, предложени в рамките на Стратегическия подход.

Същевременно беше подчертана необходимостта от възможно най-скорошно започване на фазата на изпълнение, за което Румъния предвижда тясно сътрудничество и координация на усилията с България, както и участието на други крайбрежни държави с оглед укрепване на регионалното сътрудничество, се посочва в прессъобщението на МВнР на Румъния, цитирано от Аджерпрес.

България приветства и възнамерява да участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море като една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход, посочи министърът на външните работи Георг Георгиев на срещата, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Румънският министър на външните работи Оана Цою подчерта още на срещата, че аспектите на свързаността и устойчивостта, в смисъл на по-добра подготовка за кризи, също придават тежест на Стратегическия подход на ЕС за Черно море като пряко допринасят за изграждането на мостове между Европа и Азия, между ЕС и неговите партньори.

Цою обърна внимание на значението на Южен Кавказ като регион, който свързва Европа и Централна Азия. В този контекст тя посочи, че тясното сътрудничество между партньорите в Кавказ и ЕС е ключов елемент за максимално използване на потенциала на региона и за реализиране на възможностите за икономическо развитие, цифрова свързаност и търговия. Тя също така спомена сътрудничеството на Румъния с държавите в региона за разработване на съвместни проекти за свързаност в областта на зелената енергия и цифровизацията, се посочва в прессъобщението на румънското МВнР.