Алонсо: "Много сме доволни от това как се справя Мбапе“

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо заяви, че е много доволен от нападателя Килиан Мбапе.

"Много сме доволни от това как се справя Килиан. Той взе страхотни решения в ситуации за отбелязване на гол и беше много деен на терена“, каза Алонсо, цитиран от клубния сайт.

През сезон 2025/26 26-годишният французин отбеляза 15 гола и направи две асистенции в 11 мача.

"Головете носят точки, но имаме нужда от всички, защото сезонът е дълъг", добави Алонсо преди мача с Ювентус от Шампионска лига.