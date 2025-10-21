Музей "Етър" пренася чрез проект духа на българските майстори в 3D среда

Музей „Етър“ пренася духа на български майстори в 3D среда чрез проект, съобщи Тихомир Църов, връзки с обществеността на Регионален етнографски музей на открито в Габрово.

Екипът на музея е реализирал проекта „Дигитални близнаци на занаяти от старо време“ – съчетание на културно наследство и нови технологии. Първите резултати вече са готови, а в следващите седмици предстои да бъдат представени пред две поколения – младежи и хора от третата възраст, чиято обратна връзка ще помогне за усъвършенстване на идеята, посочват от културната институция.

В проекта се използват 3D технологии и изкуствен интелект, за да се пресъздадат предмети, инструменти и работилници от миналото. Един от акцентите е виртуалната тюфекчийска работилница – дигитален близнак на място, където някога се е изработвало ръчно огнестрелно оръжие. Виртуалната експозиция е създадена по автентични скици, рисунки и описания и ще позволи на посетителите да се потопят в света на старите занаятчии, без да се засягат оригиналните експонати.

Новата атракция е тествана от ученици на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово и възрастни от дома „Орхидея“ в с. Горна Росица. На 22 октомври своя принос ще дадат и младежи от Национална Априловска гимназия и SOS детски селища – Трявна. Те ще могат да изпробват виртуалната среда, да се запознаят с използваните технологии и да дадат свои идеи и препоръки, посочват от музея.

Регионалният етнографски музей на открито "Етър" в Габрово е създаден от Лазар Донков и отваря врати през 1964 г. като етнографски парк-музей. Институцията сега е център за проучване на традиционната култура на балканджиите - от прединдустриалното общество до съвременността. В музея се възстановяват обичаи и традиции от българския календар, а екип от 70 специалисти работи за тяхното съхраняване и популяризиране.