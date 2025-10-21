Киву се фокусира върху гостуването на Интер в Шампионската лига и все още не мисли за дербито с Наполи

Старши треньорът на Интер Милано Кристиан Киву увери, че е напълно фокусиран върху пътуването до Белгия за мача от Шампионската лига срещу Юнион Сен Жилоаз, въпреки предстоящото ключово дерби в Серия А през уикенда срещу шампиона Наполи.

Интер се изправя срещу настоящия лидер в белгийската Про Лига само четири дни преди гостуването на Наполи.

"Шампионската лига не бива да се подценява. В момента не мислим за Наполи. През последните три години тези играчи стигнаха до два финала, а това не е малък подвиг. Някои отбори не могат да стигнат до два финала за тридесет години. Знаем какво означава да играеш в Шампионската лига. Отнасяме се към този мач с най-голямо внимание, защото трябва да отдадем дължимото на този клуб и това, което тези играчи са изградили през годините", коментира Киву на пресконференцията преди мача.

Интер се отправи към Белгия с впечатляваща форма, след като направиха доминиращ старт на тазгодишната европейска кампания, помитайки Аякс и Славия Прага, без да допуснат гол във всеки от първите си два мача. Но те ще бъдат засегнати от продължаващото отсъствие на защитника Маркюс Тюрам във вторник вечер - и Киву посочи, че френската звезда вероятно ще пропусне и пътуването до Неапол през уикенда.

"Тюрам се нуждае от още няколко дни. Може би няма да е на разположение за Наполи. Работим по възстановяването му, но не можем да бързаме. Искаме той да е напълно здрав, преди да се завърне в игра", каза Киву.