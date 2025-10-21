Къща музей „Пейо К. Яворов“ в Чирпан организира два конкурса – за литература и за рисунка

Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“ и Национален литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя“ организират от къща музей „Пейо К. Яворов“, съвместно с Фондация „Яворов“ и Община Чирпан. Това съобщават от културната институция на своята официална страница.

Конкурсът за рисунка „Недорисуван свят“ се организира в памет на художничката Василия Стоилова, а в него могат да участват ученици от пети до дванадесети клас, разделени в две възрастови групи. Всеки ученик може да представи само една рисунка във формат 35/50 см, казват организаторите. Крайният срок за участие е 19 декември, а творбите трябва да бъдат изпратени на адреса на къщата музей „Пейо К. Яворов“ в Чирпан. Отличените на първо, второ и трето място ще получат грамоти и награди на специална церемония, насрочена за 15 януари 2026 г.

На тази дата ще бъдат наградени и победителите в Националния литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя“. Според обявения регламент в него могат да участват ученици от пети до дванадесети клас от цялата страна. Конкурсът има два раздела – поезия, в който участниците могат да представят до три стихотворения, и проза, където организаторите приемат до две творби.

Крайният срок за изпращане на творбите е 19 декември на имейл: yavorovmuseum@abv.bg. Изпратените творби ще бъде оценени от жури, а класираните на първо, второ и трето място също ще получат грамоти и награди.

През юни най-добрите рецитатори на стихове на Пейо Яворов бяха отличени от журито в 34-ото издание на националния конкурс „Подир сенките на облаците“.