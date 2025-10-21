Среща на утвърдени и млади автори дава изложбата „Есенен салон” в ямболската галерия „Стойчев”

На 23 октомври в частната галерия „Стойчев” в Ямбол ще бъде открита традиционната изложба „Есенен салон”. Експозицията дава среща на утвърдени и млади автори, на класически техники и съвременни търсения, на топлината на цвета и пластичната форма, казва в поканата за изложбата домакинът на събитието Красимир Стойчев.

В експозицията са включени творби от живопис, графика, скулптура и иконопис, обединени от духа на сезона – време на зрялост, цветове и вътрешно съзерцание, пише още галеристът. Художествените произведения могат да бъдат разгледани до 22 ноември.

В изданието през 2024 г. изложбата представи повече от 80 творби на 40 художници от страната. Есенният салон тогава отново предложи жанрово и стилистично многообразие от живопис, графика, скулптура, дърворезба, керамика и икони.

Художествената изложба в галерия „Стойчев” е второ артистично събитие в културния календар на Ямбол за 23 октомври. Същия ден в галерия „Кирил Кръстев” ще бъде открита и годишната представителна изложба на „Ямболска фотографска общност” и приятели.