Над 30 платна живопис показва в изложба в Ловеч Цецка Генова. Тя ще бъде открита тази вечер в камерната зала на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“. Картините са създадени в рамките на не повече от две години и половина.

„Всичко това, което съм създала, е плод на душата ми, на сърцето ми и в първия момент, когато ги видях, не можах да повярвам, че съм ги сътворила. Много емоционална за мен е всяка една от творбите ми и е израз на някакво вътрешно усещане и емоция“, каза за БТА Генова. По нейните думи изкуството ѝ е начин да изрази себе си.

Тя допълни, че преди много години е започнала да се занимава първо с графика, но не е имала смелостта да покаже творбите си. Авторката няма академично художествено образование - самоук художник е, но е творческа личност. Пише стихове и има издадени три стихосбирки: „За това, което“, „Отвъд видимото“ и „Спомен от утре“.

„Когато човек понапредне в годините, решава, че може – и трябва, да бъде малко по-цветен. Защото до един момент от живота ти всичко е черно и бяло и никога не съм усещала, че мога да бъда и цветна. Всичко при мен беше черно и бяло и както казвам в едно мое стихотворение – нюансите докарвам криво-ляво“, обяснява прехода си от графиката към живописта.

Цецка Генова от две години вече не работи – пенсионер е. Завършила е библиотекознание и библиография, след което и икономика. „Но винаги съм знаела, че зад точната наука и зад книгите седи една друга душевност, която намерих сили да я покажа. Изкуството за мен е начин на живот. И това е начин да намериш себе си, да се заявиш и да дишаш. Да преосмислиш всичко онова, което носиш в душата си. Това, което създавам, аз го създавам по усет. Това, което може да се види тук, е такова, каквото съм го усещала“, откровена е авторката.

Тя каза още, че се възхищава на много творци, следи техните изяви, но не би казала, че е повлияна до крайна степен от нечие творчество. „Когато започвам да правя дадено платно, аз знам какво искам, но много често се изненадвам от крайния резултат самата аз. Защото понякога в процеса на творенето се раждат други идеи“, отбеляза Цецка Генова.

Нейната експозиция може да бъде видяна до 10 ноември.