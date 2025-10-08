ФЕНА: Употребата на тютюн в Босна и Херцеговина остава сред най-високите в Европа, според доклад на СЗО

Светът пуши по-малко, но тютюневата епидемия далеч не е приключила, предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

Нов световен доклад на СЗО показва, че броят на употребяващите тютюн е намалял от 1,38 милиарда души (22,4%) през 2000 г. до 1,2 милиарда души (14,7%) през 2024 г. От 2010 г. насам броят на хората, употребяващи тютюн, е намалял със 120 милиона – спад от 27% в относително изражение. Въпреки това милиони хора по света са пристрастени към тютюна, който води до милиони предотвратими смъртни случаи всяка година. Европа е регионът с най-високо разпространение в световен мащаб, като 24,1% от възрастните са употребявали тютюн през 2024 г., а делът на жените пушачки, 17,4%, в Европа е най-висок в световен мащаб.

„Милиони хора спират или не започват да употребяват тютюн благодарение на усилията за контрол на тютюнопушенето, предприети от страните по света“, каза генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус. „В отговор на този силен напредък тютюневата индустрия отговаря с нови никотинови продукти, агресивно насочени към младите хора. Правителствата трябва да действат по-бързо и по-решително при прилагането на доказани политики за контрол на тютюнопушенето.“

Според доклада, употребата на тютюн в Босна и Херцеговина (БиХ) продължава да бъде сериозен проблем за общественото здраве, като повече от един на всеки трима възрастни употребява тютюн. Данните от проучването „Консумация на тютюн в БиХ“ показват, че 35,3% от възрастните употребяват тютюн. Употребата е значително по-висока сред мъжете (42,2%) в сравнение с жените (29,1%).

Особено тревожна е високото разпространение на тютюнопушенето сред най-младото население. Близо една четвърт от децата на възраст между 13 и 15 години използват някаква форма на тютюневи изделия, докато в Република Сръбска повече от една трета, 38,9%, от децата в същата възрастова група, съобщават, че употребяват тютюневи изделия.

„БиХ е намалила употребата на тютюн с 12% от 2010 г. насам, но все още изостава от постигането на глобалната цел за 30% намаление до 2025 г.“, каза д-р Ервин Куреман, специален представител на СЗО в Босна и Херцеговина. „Чрез засилване на контрола върху тютюнопушенето, повишаване на обществената осведоменост и разширяване на подкрепата за тези, които искат да се откажат от тютюнопушенето, БиХ може да се доближи до глобалните цели за превенция на незаразните заболявания“, каза д-р Ервин Куреман.

През 2022 г. Федерация Босна и Херцеговина прие всеобхватен Закон за контрол и ограничена употреба на тютюн, тютюневи изделия и други изделия за пушене, който влезе в сила през май 2023 г. Законът въведе строги мерки за забрана на тютюнопушенето във всички затворени обществени пространства и на работното място, както и нови разпоредби относно рекламата и опаковките.

В Република Сръбска Законопроектът за защита на здравето на населението от тютюн и други изделия за пушене беше приет от Народната скупщина на Република Сръбска по-рано тази година. Фазата на обществени консултации приключи през август 2025 г., отбелязвайки важна стъпка към приемането на всеобхватна рамка за контрол на тютюна, която би привела мерките в тази полуавтономна област в съответствие с международните стандарти за обществено здраве, заявиха от офиса на СЗО в Босна и Херцеговина.

