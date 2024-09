АНА-МПА: ETVA VIPE SA в сътрудничество с АНА-МПА представят ETVAVIPEStudio

ETVA VIPE SA в сътрудничество с гръцката новинарска агенция АНА-МПА представят ETVAVIPEStudio, иновативно пространство за комуникация и диалог, специално създадено за провеждане на събития, дискусии и презентации, действащо и като канал за контакт с бизнес общността като и с местните общности, което представлява важна отправна точка за индустрията и бизнеса в Солун и Централна Македония, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

ETVAVIPEStudio се намира в централата на ETVA в солунското предградие Синдос, в бизнес парка на Солун, в район с историческо значение за индустрията в Северна Гърция. Това е най-големият бизнес парк на Балканите, който се простира на 12 500 стрема ( eдна стрема е равна на 1000 кв.м) и има общо 750 компании, активни в различни сектори, допринасящи решаващо за икономическото развитие и укрепването на местната и регионална икономика.

ΕΤVΑVIPEStudio, с капацитет от 50 места, има модерен дизайн и е напълно оборудвано с необходимата технологична и аудио-визуална инфраструктура, което го прави идеално за създаването и излъчването на видеоклипове, стрийминг на живо и интервюта, организиране на семинари, корпоративни срещи и презентации.

В кулоарите на 88-ия Международен панаир в Солун, ETVAVIPEStudio представя от 7 септември до 12 септември ежедневна четиричасова телевизионна програма на живо (от 10.00 до 14.00 часа) по специален канал с безплатен достъп. В тази програма представители на бизнеса, институционални представители на агенции и държавата, както и членове на по-широката индустриална екосистема в Северна Гърция ще представят вижданията си. Събитията ще се фокусират върху развитието на новия икономически модел и ролята на индустрията.

Инициативата на ETVA VIPE SA за създаване на ETVA VIPEStudio обобщава по новата ера на компанията, която, акцентирайки върху своя ориентиран към клиента подход, укрепва предоставяните услуги с добавена стойност за утвърдени компании, като предоставя активен канал за комуникация с местните общности и бизнеса.

Програмата на ΕΤΑVIPEStudio се излъчва на адрес:

https://www.youtube.com/live/82k0l-ik9rQ



