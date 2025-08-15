Старобългарски надпис е сред значимите открития при проучванията на Никополската крепост през това лято. Той е открит в последния работен ден на разкопките, когато обектът е посетен от комисия от Министерството на културата. Това разказа пред БТА Венко Иванов, ръководител на проучванията археологът от Регионалния исторически музей в Плевен.

По предварителна информация надписът е от втората половина на 13-и – началото на 14-и век. Врязан е в каменен блок на кула, открита през миналата година.

Работната ни хипотеза е, че е поставен от грамотен човек – този, който е водил строежа на крепостната стена или местния управител, добави Иванов.

След като камъкът, върху който е надписът, се почисти и възстанови, ще има по-голяма яснота кога е направен и от кого. Той ще бъде обработен в специализирано ателие за реставрация и консервация от Андреа Андреева от Историческия музей в Чипровци и Николай Ангелов.

Надявам се до края на годината да бъде завършен процесът по реставрация и консервация, надписът да се разчете и да може да бъде достъпен за по-широка публика, допълни Иванов.

Археологът припомни, че проучванията на Никополската крепост се провеждат за пета поредна година, благодарение на подкрепата на Община Никопол и Министерството на културата.

През изминалите години успяхме да открием доста информация за обекта, която да разкрие историята на неговото обитаване. Досега сме открили три крепостни стени и кули от три периода – най-ранната е от втората половината на 13 век, втората е от края на 14-и век или първите години на 15-и век, а третата е от началото на 16-и век. Успяхме да съберем данни и сега ги обработваме, за да знаем кога точно е създадена ранната крепостна стена, каза още Иванов.

Плановете ни са да продължим да работим и догодина на Никополската крепост. Предприемат се действия от страна на Общината за реставрация и консервация на обекта. Тази година бе изграден и паркинг в близост до мястото, където ще се изгради посетителски център, добави археологът.

По думите му докато са вървели проучвателните дейности, всеки ден на терен са идвали и туристи, не само български, но и чуждестранни, предприели круиз по река Дунав.

Както БТА писа, през този археологически сезон по време на проучванията на Никополската крепост бе открита и тракийска култова яма, многобройни дребни находки като византийски, средновековно български и османски монети, предмети на бита, куршуми, ръчна граната от 17 в. и гюле, поразило крепостта най-вероятно по време на Руско-турската война през 1806-1812 г.